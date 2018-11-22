Американцы купили украинский стартап Newzmate

Американская компания Piano Software, которая разрабатывает решения для медиабизнеса, приобрела украинскую компанию Newzmate. Сумма сделки не разглашается.

Сервис автоматизации контент-маркетинга для медиабизнеса, разработанный Newzmate, станет одним из решений продуктовой линейки Piano и будет называться Piano ESP. А офис стартапа в Киеве станет украинским представительством Piano, – пишет AIN.UA.

"За последние полтора года мы обсуждали возможность продажи с тремя компаниями, двумя в США, одной в Сингапуре, — сообщает CEO и сооснователь Newzmate Алексей Чапко. — Мы выбрали Piano в первую очередь потому, что совпали по пониманию рынка, видению продукта, ценностям и процессам".

Сооснователь и CEO стартапа Алексей Чапко возглавит украинский офис Piano в Киеве в должности генерального менеджера и займет должность вице-президента Piano по продажам в Восточной Европе и Азии. CTO и сооснователь Newzmate Дмитрий Шандыба займет должность Lead Architect Piano и продолжит возглавлять разработку продукта.

Сотрудники Newzmate остаются работать в украинском офисе Piano. На момент заключения сделки в октябре этого года в команду входило 9 сотрудников, сейчас их уже 12, а в 2019 году планируется расширение до минимум 30 человек, в первую очередь, будут набирать разработчиков.

Напомним, Newzmate — украинско-польский стартап, SaaS-платформа автоматизации контент-маркетинга для новостных и медийных компаний – основан украинцами Алексеем Чапко (CEO) и Дмитрием Шандыбой (CTO). Стартап суммарно привлек $850 000 инвестиций от Happy Farm, Xevin Investments, Баса Годска, Александра Баряха и Microsoft Bizspark. Главный офис с командой из 12 человек находится в Киеве. На момент совершения сделки решение использовали более 60 онлайн СМИ в 10 странах Америки, Европы, Азии и Африки с суммарной аудиторией в 300 млн читателей. Ранее на AIN.UA выходила история создания Newzmate, который на тот момент уже обслуживал издания с аудиторией 14 млн читателей.

Piano — это платформа монетизации цифрового контента и управления аудиторией для международных медиакомпаний. Среди клиентов Piano — NBC Universal, Business Insider, Bloomberg, AOL, Gatehouse, Hearst и более 1300 других СМИ.

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