Американцы оштрафовали L'Oreal за кражу коммерческой тайны

Фото: REUTERS/Loriene Perera

Французскую косметическую компанию L'Oreal, пожертвовавшую на реставрацию Нотр-Дама 200 млн евро, оштрафовали более чем на 91 млн долларов. Так, жюри присяжных федерального суда в штате Делавэр предписало компании заплатить американскому стартапу за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов.

L'Oreal признали виновной по делу, открытому в 2017 году. Тогда калифорнийский стартап Olaplex обвинил ее в краже патентов на систему защиты волос во время отбеливания, а также нарушении контракта и краже коммерческой тайны на встрече представителей двух компаний в 2015 году.

Жюри присяжных пришло к выводу, что в общей сложности по всем пунктам обвинения L'Oreal должна выплатить порядка 91,3 миллиона долларов. Присяжные также решили, что действия французской компании были умышленными, в связи с чем судья может впоследствии увеличить сумму штрафа.

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Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года в продаже появится мейкап-коллекция Карла Лагерфельда, сделанная в коллаборации с компанией L'Oreal Paris. Легендарный кутюрье работал над коллекцией при жизни, но презентация пройдет посмертно.

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