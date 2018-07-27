"Амиллидиус" – компания, раскрутившая резонансный проект "Рейтинги ТОП-100. Украина"

Компания "Амиллидиус" на сегодняшний день является одной из самых успешных и востребованных компаний в сфере маркетинга. Она сотрудничает с топовыми предприятиями и организациями страны, а на ее счету множество успешных и грандиозных проектов по всей Украине.

Компания Amillidius, во главе с ведущим маркетологом Богданом Терзи и главным редактором бизнес-глянца Financoff ("Деньги Плюс") Эльвирой Гавриловой, запустила серию рейтинговых проектов ТОП-100, которые имеют большую значимость для общества и охватывают множество сфер нашей жизни. В номинациях представлены талантливые дети, успешные мужчины и женщины, топовые отели, рестораны и предприятия. Ранее завершились два рейтинговых проекта "ТОП-50: Гордость и красота Украины. Женщины" и "ТОП-100. Будущее Украины. Дети". Проекты имели колоссальный успех, что в очередной раз доказывает актуальность социально значимых ценностей в современном украинском обществе.

Продвижение проектов "ТОП 100" от компании Amillidius

Глава компании Amillidius Богдан Терзи совместно с продюсером Эльвирой Гавриловой провели тщательный анализ мировых тенденций и пришли к выводу, что рейтинговые проекты не только помогают отдельным людям заявить о своих способностях и талантах, но и дают толчок дальнейшему развитию и процветанию всей стране. В Украине подобные рейтинги ранее не проводились, и как выяснилось — напрасно. Ведь они делают нашу страну лучше и поднимают ее до уровня мирового признания и уважения.

Глава компании "Амиллидиус" Богдан Терзи рассказал, что масштабные рейтинги охватывают всю Украину. Их основной целью является продвижение и популяризация украинского бренда по всему миру.

Напомним, в марте и в июне 2018 года состоялись два рейтинговых проекта, о которых заговорила вся страна. Благодаря сотрудникам компании "Амиллидиус", их профессиональному подходу к созданию маркетинговых стратегий, рейтинги привлекли самых успешных и знаменитых людей. Меценаты, владельцы крупного бизнеса, политики, звезды украинской эстрады и популярные телеведущие — все они тоже стали частью масштабных проектов, завершившихся грандиозными гала-концертами. Финалисты рейтинга получили уникальную возможность выступить на одной сцене со знаменитыми артистами, заявить о себе.

Отдельное внимание стоит уделить категории, посвященной детям. По мнению общественности, проект "ТОП-100. Будущее Украины. Дети" — это знаковое событие не только для Одессы, но и для всей страны, ведь теперь каждый знает о талантливых и перспективных ребятах, в руках которых наше будущее.

Глава Amillidius: "Важность рейтингов сложно переоценить"

Руководитель маркетинговой компании "Амиллидиус" сообщил, что очень доволен результатом проделанной работы и не собирается останавливаться на достигнутом. На данном этапе в разработке находится следующий рейтинг под названием "ТОП-100. Гордость Украины. Мужчины". Также Богдан Терзи отметил, что регистрация на участие уже открыта, и все желающие могут подавать свои заявки. После этого редакционная коллегия журнала Financoff выберет самых достойных. Масштабность предстоящего события сложно переоценить, ведь оно поведает всей нашей стране о людях, которые являются настоящим поводом для гордости.

Согласно планам рекламной компании Amillidius и менеджмента Financoff ("Деньги плюс"), на достигнутом организаторы не остановятся. В разработке уже находятся следующие номинации:

"ТОП-100. Лучшие отели Украины";

"ТОП-100. Лучшие компании Украины";

"ТОП-100. Лучшие рестораны Украины".

Во время презентации каждого проекта выпускается глянцевый каталог, в котором все желающие могут узнать подробную информацию о победителях.

Команда профессионалов "Амиллидиус" очень ответственно подходит к организации данных мероприятий, тщательно продумывая маркетинговые планы рекламных кампаний.

Сотрудники данной организации очень горды тем, что им выпала честь заниматься продвижением знаковых для нашего государства мероприятий.