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Антимонопольщики проверят цены ПЦР-тестов на коронавирус

18 августа, 15:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

АМКУ начал расследование из-за депутатского запроса

Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало исследование выполнения требований конкурентного законодательства при формировании цен на ПЦР-тесты, которые некоторым делают бесплатно. Об этом сообщил глава отделения АМКУ Алексей Хмельницкий. По его словам, Антимонопольный комитет начал исследование по запросу депутата Киевсовета.

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"Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно антиконкурентных согласованных действий (подобные действия на рынке, приведшие к устранению конкуренции) или злоупотребления монопольным положением",написал Хмельницкий на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что делать при отказе в бесплатном тесте на коронавирус.

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Как сообщалось, в Украине коронавирусная инфекция не сбавляет обороты. Только за прошедшие сутки, 17 августа, опасную болезнь диагностировали у 1616 человек.

Также смотрите в сюжете об ИФА-тестах для сотрудников общепита в Киеве:

  • ИФА-тестирование – это иммуноферментный анализ крови на определение антител к коронавирусу.
  • ПЦР-тесты – экспресс-тесты на коронавирус и анализы методом оценки полимеразной цепной реакции.
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цены расследование АМКУ коронавирус ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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