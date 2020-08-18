Антимонопольщики проверят цены ПЦР-тестов на коронавирус

Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало исследование выполнения требований конкурентного законодательства при формировании цен на ПЦР-тесты, которые некоторым делают бесплатно. Об этом сообщил глава отделения АМКУ Алексей Хмельницкий. По его словам, Антимонопольный комитет начал исследование по запросу депутата Киевсовета.

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"Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно антиконкурентных согласованных действий (подобные действия на рынке, приведшие к устранению конкуренции) или злоупотребления монопольным положением", – написал Хмельницкий на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что делать при отказе в бесплатном тесте на коронавирус.

Как сообщалось, в Украине коронавирусная инфекция не сбавляет обороты. Только за прошедшие сутки, 17 августа, опасную болезнь диагностировали у 1616 человек.

Также смотрите в сюжете об ИФА-тестах для сотрудников общепита в Киеве:

ИФА-тестирование – это иммуноферментный анализ крови на определение антител к коронавирусу.

ПЦР-тесты – экспресс-тесты на коронавирус и анализы методом оценки полимеразной цепной реакции.

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