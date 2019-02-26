Apple объединит приложения для iPhone, iPad и Mac

Это позволит разработчикам создавать одно приложение и распространять его сразу на нескольких платформах

Фото: Pixabay

Apple объединит приложения для iPhone, iPad и Mac //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/47a/56c/5c747a56c06b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/47a/56c/5c747a56c06b7.jpg 2019-02-26T05:49:00+02:00 Бизнес Это позволит разработчикам создавать одно приложение и распространять его сразу на нескольких платформах

Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о новых планах Apple в области софтверной разработке. По его информации, к 2021 году компания хочет объединить приложения для iPhone, iPad и macOS. Это позволит разработчикам создавать одно приложение и распространять его сразу на нескольких платформах, – передает AIN.UA.

Пока что задумка реализована лишь частично. В 2019 году Apple откроет доступ к проекту Marzipan, что позволит портировать приложения с iPad на Mac. Первыми примерами выступили программы Home, Stocks, News и Voice Memo, предустановленные в macOS 10.14 Mojave. Разработчики получат соответствующие SDK в течение 2019 года.

Следующим шагом станет добавление в схему iPhone. Гурман сообщает, что новый инструментарий для создания портов выйдет в 2020 году, а его анонс состоится на конференции WWDC 2019 года. Ранее СМИ узнали, что мероприятие пройдет 3-7 июня.

Как отмечает The Verge, планы Apple во многом совпадают с надеждами, которые Microsoft возлагала на программу Universal Windows Platform. По ее задумке, разработчики могли создавать единые приложения для мобильных устройств и компьютеров под управлением Windows. Однако проект так и не набрал оборотов — в 2017 году Microsoft свернула разработку Windows Mobile и сфокусировалась на совместимости с Android и iOS.

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