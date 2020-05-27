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Apple открывает компанию в Украине – СМИ

27 мая, 13:54

Ксения Капустинская

Официального подтверждения информации нет, но есть запись в государственном реестре

Компания Apple, акции которой уже продаются в Украине, зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, однако сама компания пока не подтвердила информацию официально. На факт регистрации нового юрлица обратил внимание профильный ресурс AIN.

Датой регистрации юрлица OOO "ЕППЛ УКРАЇНА" указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. Основатель и бенефициар компании – юридическое лицо Apple (Ирландия), говорится в данных реестра.

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"Скорее всего, сами заниматься дистрибуцией продуктов они не будут: это долгий сложный процесс. Но могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс — запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие — важный знак для рынка", – цитирует СМИ мнение анонимного источника.

По данным издания, объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться уже этим летом.

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Как сообщалось, в целом компания Apple сильно пострадала от вспышки коронавируса. Производительность Apple в апреле снизилась на 56%, а продажи упали и вовсе на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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