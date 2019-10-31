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Apple получила рекордную выручку за квартал

31 октября, 09:31

Компания совершает больше половины продаж на международном рынке

Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Компания Apple, основатель которой предрекал ее крах, отчиталась о выручке по итогам четвертого квартала 2019 финансового года, который закончился 28 сентября. Главный исполнительный директор Тим Кук заявил, что Apple показала лучший прирост доходов за четвертый финансовый квартал. Акции Apple на фоне отчетности выросли на 2%, пишет AFP.

Так, квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла 64 млрд долларов. Чистая прибыль на акцию составила 3,03 доллара, увеличившись на 4%. На международные продажи пришлось 60% выручки. В то же время прибыль сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом, до 13,7 млрд долларов.

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Сейчас Apple готовится к запуску нового стримингового ТВ-сервиса и сообщает о значительном росте доходов в сегменте услуг, который включает в себя музыку, цифровые платежи и программные продукты, а также сегменте аксессуаров.

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Напомним, в мае 2019 года стало известно, что Apple теряет прибыль и продажи iPhone. Однако в первом квартале 2019 гола компания добилась самого сильного роста продаж планшетов iPad за последние шесть лет. Тогда Apple прогнозировала рост выручки.

О том, на что готовы люди ради нового iPhone, узнавайте из сюжета:

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Apple квартал прибыль отчетность продажи выручка

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