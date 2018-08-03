Apple установила абсолютный рекорд по стоимости компании

Рыночная стоимость корпорации Apple Inc. превысила триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg за 2 августа.

Apple стала первой американской компанией, которая сумела преодолеть отметку в триллион долларов. Ранее это удавалось только китайской PetroChina в конце 2007 года, но ее акции после этого сразу резко упали из-за обвала цен на нефть.

Аналитики связывают рост акций Apple с сильной квартальной отчетностью. Так, по итогам второго квартала 2018 года компания получила рекордную выручку для апреля-июня – 53,26 млрд долларов, а ее прибыль выросла на 32%.

"Apple достигла отметки в 1 триллион долларов США после введения нового налогового законодательства США, что стало благом для акционеров. Корпоративная налоговая ставка компании была сокращена", – отмечает Bloomberg.

Впрочем, Apple потеряла долю на мировом рынке смартфонов. "Яблочную" компанию обогнали китайцы, теперь Apple – на третьем месте.

Также ранее сообщалось, что iPhone X не смог войти в ТОП-3 лучших смартфонов 2017 года. Сравнительно низкий рейтинг флагмана Apple связан с проблемами камеры TrueDepth, а также "невероятно высокой ценой".

Кроме того, у Apple возникли проблемы со старыми моделями iPhone, пользователи которых заметили, что после замены аккумулятора старые устройства начинают работать быстрее. После этого Apple признала, что намеренно понижает тактовую частоту процессоров, объяснив это природой литий-ионных аккумуляторов. После этого владельцы гаджетов начали подавать иски к Apple. Например, американка Виолетта Майлян потребовала от Apple почти 1 трлн долларов компенсации.