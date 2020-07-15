Українська
$ 27,14
30,87
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Компания Apple отсудила у Евросоюза 13 млрд евро

15 июля, 15:07

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Суд ЕС признал неправомерным решение Еврокомиссии о взыскании с компании этой суммы из-за работы в Ирландии

Американская компания Apple, которую ранее в этом году оштрафовали во Франции на 25 млн евро, выиграла суд на гораздо более крупную сумму.

Реклама

В пресс-службе Суда ЕС объявили об отмене принятого четыре года назад Европейской комиссией решения о штрафе для Apple на 13 млрд евро, который был наложен из-за деятельности компании в Ирландии.

Как отмечается в принятом 15 июля официальном решении суда, Еврокомиссия "не смогла доказать согласно необходимым юридическим стандартам наличие налоговых преимуществ" в соответствии с Договором о функционировании ЕС.

Таким образом, ЕС ложно обвинила бывшие "дочки" компании Apple Sales International и Apple Operations Europe в получении особого экономического преимущества и государственной помощи в Ирландии.

В Дублине приветствовали такое решение.

В тренде
Доллар и евро идут вверх: НБУ обновил курс валют
Реклама

"Ирландия всегда имела четкое понимание, что две компании Apple не пользовались особым отношением. Сумму ... было взыскано согласно стандартным правилам налогообложения в Ирландии", – заявили в министерстве финансов Ирландии.

Напомним, что в 2016 году Европейская комиссия приняла решение, что с 1991 по 2014 году в Ирландии для Apple якобы действовали крайне благоприятные налоговые условия: в обмен на создание рабочих мест в стране концерн отсчитывал вместо 12,5% только 2% от объема доходов.

В связи с этим в 2018 году Apple заплатила в ирландский бюджет больше 14 млрд долларов – собственно штраф и накопившиеся за годы разбирательств проценты.

А о том, как ЕС заставил Apple сменить порт зарядки у iPhone, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ирландия штрафы Еврокомиссия Apple

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы не смогут без посредника сдать или продать недвижимость: что готовят депутаты
Украинцы не смогут без посредника сдать или продать недвижимость: что готовят депутатыНедвижимость
Худший урожай и рекордные цены: необычный сезон изменил рынок картошки в Украине
Худший урожай и рекордные цены: необычный сезон изменил рынок картошки в УкраинеЭкономика
Украинцам прогнозируют массовую безработицу из-за коронавируса
Украинцам прогнозируют массовую безработицу из-за коронавирусаЭкономика
Кабмин вновь усилил карантин: ночные клубы закроют
Кабмин вновь усилил карантин: ночные клубы закроютБизнес
Карантин и безработица: как Кабмин спасает украинцев и поможет ли это
Карантин и безработица: как Кабмин спасает украинцев и поможет ли этоБизнес
Работали в Крыму: США оштрафовали Amazon за нарушение санкций против России
Работали в Крыму: США оштрафовали Amazon за нарушение санкций против РоссииБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять