Компания Apple отсудила у Евросоюза 13 млрд евро

Суд ЕС признал неправомерным решение Еврокомиссии о взыскании с компании этой суммы из-за работы в Ирландии

Американская компания Apple, которую ранее в этом году оштрафовали во Франции на 25 млн евро, выиграла суд на гораздо более крупную сумму.

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В пресс-службе Суда ЕС объявили об отмене принятого четыре года назад Европейской комиссией решения о штрафе для Apple на 13 млрд евро, который был наложен из-за деятельности компании в Ирландии.

Как отмечается в принятом 15 июля официальном решении суда, Еврокомиссия "не смогла доказать согласно необходимым юридическим стандартам наличие налоговых преимуществ" в соответствии с Договором о функционировании ЕС.

Таким образом, ЕС ложно обвинила бывшие "дочки" компании Apple Sales International и Apple Operations Europe в получении особого экономического преимущества и государственной помощи в Ирландии.

В Дублине приветствовали такое решение.

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"Ирландия всегда имела четкое понимание, что две компании Apple не пользовались особым отношением. Сумму ... было взыскано согласно стандартным правилам налогообложения в Ирландии", – заявили в министерстве финансов Ирландии.

Напомним, что в 2016 году Европейская комиссия приняла решение, что с 1991 по 2014 году в Ирландии для Apple якобы действовали крайне благоприятные налоговые условия: в обмен на создание рабочих мест в стране концерн отсчитывал вместо 12,5% только 2% от объема доходов.

В связи с этим в 2018 году Apple заплатила в ирландский бюджет больше 14 млрд долларов – собственно штраф и накопившиеся за годы разбирательств проценты.

А о том, как ЕС заставил Apple сменить порт зарядки у iPhone, смотрите в видеосюжете:

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