Авиагигант из ЕС резко нарастил прибыль

Сегодня, 08:12

Производитель самолетов улучил свои показатели сразу вдвое

Airbus A220. Фото: Romain COUPY / Wikipedia
Airbus A220. Фото: Romain COUPY / Wikipedia

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Group NV увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2018 года более чем вдвое, в том числе из-за покупки бизнеса канадской Bombardier Inc. Также благоприятным фактором стал  высокий спрос на самолеты Airbus.

Консолидированная чистая прибыль в июле-сентябре подскочила до 957 млн евро, или 0,64 евро в расчете на акцию, с 307 млн евро, или 1,41 евро на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличилась на 238% до 1,56 млрд евро. Выручка увеличилась на 20%, с 12,83 млрд евро до 15,45 млрд евро.

За девять месяцев 2018 года Airbus поставила клиентам 503 самолета против 454 за тот же период 2017 года. Поставки вертолетов, напротив, снизились с 266 до 218 единиц. Airbus по-прежнему рассчитывает увеличить поставки коммерческих самолетов клиентам в 2018 году более чем на 11% до 800.

Как известно, Airbus 1 июля 2018 года завершил сделку с Bombardier по приобретению контрольной доли в совместном предприятии, которое выпускает A220.

Ранее сообщалось, что детали для самолетов Airbus начали печатать на 3D-принтереИспользование этого метода позволяет производить более легкие детали, сократить время производства, уменьшить количество промышленных отходов, а также делать более сложные детали.

Также Airbus планирует строить самолеты из искусственной паутины. Новый материал сделает самолет легче, а значит, уменьшит расход топлива.
прибыль, выручка, Airbus, Bombardier

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Источник:

Интерфакс-Украина

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