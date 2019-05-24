Avon станет бразильским: СМИ рассказали о сделке

Компания, по словам аналитиков, пала жертвой изменения потребительских вкусов и покупательских привычек

Фото: REUTERS/Brendan McDermid.

Американский производитель косметики Avon Products, работающий на рынке прямых продаж, будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ). По словам источников, советы директоров обеих компаний одобрили сделку после нескольких месяцев переговоров.

В компании подтвердили, что согласно условиям сделки, Natura будет владеть 76% объединенного бизнеса с годовым доходом более 10 миллиардов долларов. После появления этих данных акции Avon взлетели в цене на 25% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду. По итогам предыдущей сессии их стоимость составила 3,2 доллара, что соответствует капитализации компании на уровне 1,4 млрд долларов.

"Сделка положит конец независимости Avon, которая стала иконой маркетинга в 20 веке, позволив заняться бизнесом огромному числу домохозяек", – пишет WSJ.

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Компания, однако, пала жертвой изменения потребительских вкусов и покупательских привычек, в частности, возросшего интереса к онлайн-продажам.

Ранее издание уже сообщало, что Natura Cosmeticos и ряд других потенциальных покупателей проявили интерес к приобретению Avon. В марте-209 отмечалось, что руководство Avon вело переговоры с Natura, обсуждая, в частности, возможность покупки бразильской компанией североамериканского бизнеса Avon, являющегося самостоятельной частной компанией, помимо основных международных операций.

Однако в апреле южнокорейская LG Household & Health Care Ltd. договорилась о покупке североамериканского бизнеса Avon, контролируемого фондом прямых инвестиций Cerberus Capital Management LP, за 125 млн долларов. Cerberus также владеет крупной долей в международном бизнесе Avon, который готовится купить Natura.

Напомним, последнее время многие бизнес-гиганты Запада переходят во владение компаний из других регионов. Так, бренд автомобилей Smart на 50% перейдет китайцам. Предполагается, что продажа доли в убыточном подразделении Smart улучшит финансовый показатель Daimler, ведь за год Smart продает только 13 тысяч авто.

Впрочем, часть мировых брендов продолжает расширяться, поглощая региональных конкурентов. Например, Coca-Cola купила крупнейшую британскую сеть кофеен.

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