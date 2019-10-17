Авторская паста: как мама в декрете превратила хобби в успешный бизнес

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В Украине становится все популярнее домашний бизнес. Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как украинцы зарабатывают на хэнд-мейде. Теперь наши журналисты познакомились с молодая мамой из Черкасс, которая производит более десяти видов авторской пасты.

Хобби, которым увлеклась в декрете, мастерица превратила в успешный бизнес. Елена Бондарюк готовит тесто для феттучини – классической итальянской пасты. Изготавливать пасту Елена начала на домашней кухне полтора года назад. Первым дегустатором стал ее муж.

Мастерица использует только домашние яйца и итальянскую муку твердых сортов. Тесто замешивает в специальном комбайне. На это уходит двадцать минут. Вымешанное тесто ламинируется – несколько раз стоит, пересыпается мукой и раскатывается снова. Готовность пастамейкерка проверяет интуитивно.

"Когда паста матового цвета, я понимаю, что она уже готова" – говорит Елена.

После этого тесто нужно тонко раскатать, чтобы оно было не более 1,5 миллиметра толщиной, и нарезать полосками. Готовая паста должна сохнуть почти сутки.

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Сейчас Елена делает до 15 килограммов авторской пасты в неделю. Сотрудничает с десятком украинских ресторанов, а также имеет более полусотни постоянных розничных клиентов. Несмотря приличную цену – 90 гривен за 300 граммов – покупают пасту еженедельно.

"Я помню, как в детстве бабушка сама готовила домашнюю лапшу. И это очень похоже на тот вкус детства" – делится впечатления клиентка Елены жительница Черкасс Людмила Маловица.

По образованию Елена – менеджер-экономист. Решила круто изменить жизнь, потому что всегда мечтала о собственном деле. Мастерица утверждает: то, что начиналось как хобби в декрете, стало прибыльным бизнесом. И делится собственными секретами успеха.

"Есть три основных момента. Нужно очень сильно хотеть достичь желаемой своей цели. Быть реально сумасшедшим трудоголиком – это очень важно. И себя держать в дисциплине, не расслабляться даже ни на одну минуту".

Сейчас супруги готовятся к началу работу собственного ресторана с открытой кухней.

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