Айболит друзей детей: мастерица спасает плюшевых игрушек

Семейное дело. На фестивалях хендмейда часто презентуют работу своей «клиники» для игрушек. Фото: из личного архива А. Голд

Ремонт и реставрация мягких игрушек — не самая популярная услуга, поэтому и мастеров, которые таким занимаются, очень мало. "Айболит" плюшевых игрушек, владелица мастерской "Арт-берлога" Алена Голд рассказала, почему она начала этим заниматься, как этому учатся и чего никогда нельзя делать, чтобы не испортить "пациента".

Начало

Алена получила образование дизайнера одежды и после окончания учебы "искала себя".

"Однажды друзья предложили зайти в популярный магазин авторских игрушек. Там был выставлен мишка, которому нужна была реставрация. Ни один из мастеров-игрушечников не хотел за него браться. Я его увидела и загорелась, — вспоминает мастерица. — Мы связались с владелицей и долго обсуждали, каким образом лучше починить. Это был 45-летний мишка по имени Марфуша, который достался ей от покойной мамы. Я в первый раз в жизни заменила набивку, поменяла глазки и носик, реставрировала ротик и самое главное — заменила "суставы". Потом сшила максимально точную копию Марфуши. Именно с этого момента и появилась моя мастерская".

Затем Алена начала разрабатывать и свои авторские игрушки, параллельно оттачивая навыки реставратора. Сначала починила все домашние изделия для детей, потом собирала у друзей. Об этом увлечении начали узнавать, в основном с помощью сарафанного радио. Говорит, что этому нигде не учат, поэтому знания и опыт получала в процессе работы, что-то добывала в интернете, советовалась с мастерами. Доходом реставрацию игрушек назвать сложно. Но это приятное хобби, которое приносит деньги, пусть и небольшие. Как правило, к ней в месяц обращаются от 2 до 5 раз с просьбой отреставрировать игрушку.

Кому это нужно

Обычно люди удивляются, что игрушки вообще кто-то берется чинить. В ателье, как правило, не знают, как к ним подступиться, либо это очень маленький и неинтересный для них заказ. Чаще всего приходят родители с любимой игрушкой ребенка, пришедшей в негодность. Были случаи, когда малыш так не хотел расстаться со своей плюшевой собачкой, что ее несколько раз незаметно забирали на пару часов, чтобы мастер успел поработать.

Вторая категория клиентов — богатые успешные люди, которые в порыве ностальгии просят отремонтировать свою игрушку детства. Такая работа — огромная ответственность, ведь часто такие игрушки в единственном экземпляре и второго шанса нет. А есть родители, которые мечтают, чтобы их игрушки были как новые и нравились уже их детям.

Особенности работы

Самое сложное в работе — что, соглашаясь на реставрацию плюшевого друга, мастера понятия не имеют, что внутри заказа и насколько сложной будет работа. Бывает, что игрушка, которая выглядит вроде бы неплохо, внутри настолько повреждена, что вот-вот придет в негодность. Очень частая проблема — начинают превращаться в труху нитки в швах. Часто ткани сами по себе плохого качества, много стрелок и зацепок на основе. Их может скрывает шерсть, но внутри ткань уже расползается, рассказывает Алена.

Особенно непросто со старыми игрушками: большинство из них созданы с использованием технологии шплинтовых соединений — механических суставов. Чтобы их заменить, нужно не только мастерство, но и большая физическая сила, поэтому мастерицы часто подключают к работе мужей. Помимо этого, у "старичков" выпадает шерсть, рассыпается фурнитура, а наполнитель (опилки или поролон) необходимо заменить. Шерсть "полысевшим" мишкам буквально по волоску имплантируют с помощью пинцета и лупы. Это очень кропотливая и неблагодарная работа: это место какое-то время порадует целостностью, но все равно будет очень уязвимым.

Сколько стоит

Это недешевое удовольствие, стоимость ремонта стартует от 500 грн. Каждая игрушка обязательно проходит чистку. Дальше ремонт обсуждается в индивидуальном порядке, в зависимости от объема работы. Самая дорогая услуга — "восстановление по фото", когда игрушка сохранилась только на картинке и нужно сшить такую же.

"Мы отшиваем несколько (иногда и десятков) пробных версий из простой ткани, пытаясь воссоздать размеры и форму, например, любимого крокодильчика. Сразу предупреждаем, что точной копии не получится, но стараемся делать максимально похоже, — говорит Алена. — Бывали случаи, когда для любимой игрушки ребенка, купленной в секонд-хенде за копейки, на заграничных сайтах покупали дорогого "донора". Естественно, это все стоит денег, и часто немалых. Но клиенты не игрушки ремонтируют — они сохраняют свою память и приятные эмоции".

Как уберечь игрушки

Если вы хотите, чтобы игрушка долго сохраняла первозданный вид, постарайтесь объяснить малышу, что не стоит ее кормить, разрисовывать фломастерами (они практически не выводятся) и таскать ее по земле.

Лучшая температура для хранения — комнатная. В неотапливаемом помещении игрушка быстро отсыреет, под воздействием высоких температур (на солнце или батарее) любимый мишка не только полиняет, но и полысеет: искусственный мех такого не выдержит.

Игрушку, которая замаралась, лучше не стирать в машинке, а отдавать в химчистку для сухой чистки. Можно попробовать и народные методы: потереть чистой влажной тряпочкой, засыпать сухой содой.

Если наполнитель — синтепух, учтите: игрушка выдержит максимум 1—2 стирки. Потом наполнитель начнет уплотняться и сбиваться в комки, поэтому его необходимо доставать перед стиркой, аккуратно сделав надрез по шву.

А вот к советам из интернета Алена относится с осторожностью:

"Один блогер советовал разрезать животик игрушки, постирать и зашить. И демонстри­ровал совершенно варварский способ извлечения наполнителя не через шов".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что каждая третья игрушка в Украине токсична. По данным Минэкономразвития, токсичные игрушки могут негативно влиять на работу мозга ребенка.

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