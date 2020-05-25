Банкротство и взлеты: какой бизнес заработал во время карантина

Американские миллиардеры смогли заработать во время карантина. Например, основатель Facebook Марк Цукерберг во время пандемии коронавируса умудрился заработать 31 млрд долларов. Почти столько получил глава Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос – 29,9 млрд долларов. Каким образом одни зарабатывают в кризис, а другие банкротятся? И кто в Украине смог получить честную выгоду во время пандемии?

Собственник кофейни Вадим Грановский сетует, что его заведение работает с "небольшим операционным минусом". Предпринимателю пришлось подстраиваться под вызовы пандемии и увеличить расходы на антисептики, защитные средства и транспорт. Чтобы сохранить бизнес во время жестких ограничений, Вадим должен был перестроить работу, привлекать службы доставки и научиться работать без гостей – в формате "кофе с собой".

"Мы убрали посуду, оставили только бумажную. Убрали наличку. К логистике мы тоже были готовы – и собственный транспорт, и такси начали использовать. Сотрудники пользовались такси каждый день, чтобы добраться на работу", – рассказывает Вадим.

Но от введения строгого карантина пострадали не только кафе и рестораны, утверждает основательница специализированного интернет-издания о сфере торговли Юлия Белинская. По ее словам, значительные потери понесли также магазины техники и салоны красоты.

"Это падение от 65 до 90%. И это мы еще говорим – "в лучшем случае". Потому что худший случай – это просто минус 100%", – отмечает Белинская.

Реклама

Госслужба статистики отчиталась: физический объем оборота розничной торговли в апреле уменьшился на 15% по сравнению с апрелем прошлого года. Но не у всех дела идут настолько плохо.

Например, в феврале дезинфицирующее средство можно было купить за 78 гривен, а уже в начале марта такое же продавали за 590 гривен. О репутации среди продавцов и речи не шло – все работали с максимальной для себя выгодной. Аптечные сети тоже делали все возможное, чтобы заработать.

"Были неадекватные отклонения – до 50% какие-то цены выросли, а какие-то в разы – типа масок. То, что я заметил – многие лекарства подорожали раза в полтора. И это было необъяснимо вообще ничем, потому что валютный курс стабильный", – говорит руководящий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Работники почтовых отделений тоже не жалуются на нехватку работу – наоборот, жалуются, что просто не успевают выдавать посылки из-за высокого спроса. Маркетологи объясняют: почтовых отправлений так много, потому что заказов в интернет-магазинах стало больше из-за того – обычные торговые точки были долгое время закрыты.

"Мы приняли решение, что мы не будем останавливаться, у нас есть свой интернет-магазин... Мы максимально все свои усилия направили в эти направления. <...> Финансовый результат у нас положительный", – делится опытом основатель компании-производителя химии и косметических средств Алексей Вереникин.

Продажи этого производителя в обычных магазинах упали, но их удалось компенсировать за счет интернет-торговли.

Реклама

С 11 мая, когда карантин немного ослабили и открылась часть непродовольственных торговых точек, для многих оставалась проблема транспорта. В этот момент оперативно среагировали таксисты – и подняли цены. Правда, только кратковременно. Теперь, когда работа общественного транспорта возобновилась, таксисты боятся, что заказов станет еще меньше, чем было во время жесткого карантина.

Во время жесткого карантина в ресторанах и кафе можно было заказывать блюда с доставкой. Заведения, у которых не было собственных служб доставки, обращались к подрядчикам. Последним удалось заработать, но эффект, как и в случае такси не будет долгосрочным, предупреждают эксперты.

"Был пиковый рост, у них все выросло, но с окончанием карантина, скорее всего, будет пропорциональный отток, потому что так же случилось в Китае", – говорит Белинская.

Зато точно можно сказать, что продуктовые торговые сети остались в плюсе, даже несмотря на незапланированные расходы.

"Продуктовые сети в целом себя чувствуют очень успешно и это общемировая тендеция – и в США, в Европе, потому что люди кушали, кушают и будут кушать", – говорит Найман.

С ослаблением карантина эксперты прогнозируют подорожание услуг салонов красоты.

"Если бы я была владельцем салона или парикмахерской, то я бы тоже сейчас подняла цены, так как спрос будет бешеный, поэтому можно попробовать немного отбить за два месяца простоя", – считает Белинская.

Реклама

Рост цен прогнозируют и рестораторы. Как, к примеру, это произошло в Италии, которая понемногу оправляется от последствий пандемии.

"Цены, скорее всего, вырастут, потому что ситуация очень простая: конкуренция уменьшится. Т.е. если умирает каждый второй ресторан, то, значит, нагрузка на выжившие рестораны увеличится", – объясняет Найман.

К слову, эксперты уверяют, что нажиться на карантине, пользуясь всяческими лазейками, не удалось никому.

"Есть такая у финансистов поговорока, что прилив поднимает, а отлив опускает все корабли. Кто-то пережил с большими потерями, кто-то с меньшими", – говорит доктор экономических наук Александр Розенфельд.

"Мы все проиграли, потому что экономический кризис только начинается. И это будет болезненно", – добавлет Белинская.

Напомним, ранее представители украинского бизнеса рассказали, как наладят работу после карантина. Пока только 35% компаний готовы вернуться в офисы в мае, еще 34% – в июне.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама