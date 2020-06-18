Банкротство за долги поставили на паузу: Рада приняла закон

Верховная Рада, которая недавно ввела "кредитные каникулы" для бизнеса на время карантина, теперь также запретила открывать процедуры банкротства юрлиц по заявлению кредиторов. Ограничение касается случаев с задолженностью по кредитам, которая возникла с 1 февраля 2020 года.

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Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 3322, который Рада одобрила во втором чтении. "За" проголосовали 307 народных депутатов.

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Также закон продлевает для должников сроки обращение в хозяйственный суд, если требование одного кредитора не дает возможности расплатиться с другими кредиторами. Кроме того, предусматривается возможность остановить начисление процентов по кредиту, если был разработан план реструктуризации займа.

"Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств не начисляются", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Напомним, осенью-2019 в Украине вступил в силу новый Кодекс по процедурам банкротства. В этом кодексе впервые выписана процедура банкротства для физических лиц. Раньше банкротами могли стать только юрлица.

Также ранее Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены, чтобы поддержать малый бизнес во время карантина. Послабления касаются в основном физлиц-предпринимателей (ФЛП). Кроме того, сообщалось, что к бизнесу в Украине постепенно возвращается оптимизм, но до нормальных показателей еще далеко. Подробнее о деловых ожиданиях рассказали в Национальном банке: Видео: НБУ

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