Без налогового плана BEPS Украина останется на обочине – Рожкова

Украина в ближайшие годы введет в действие ряд европейских стандартов, которые направлены одновременно и на облегчение жизни бизнеса, и на борьбу с "серым" капиталом в офшорах.

Для этого недавно была подписана Многосторонняя конвенция MLI (Multilateral Instrument). Это соглашение позволяет стране одновременно вносить изменения во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения.

Подписанная конвенция при этом является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения. Украина собирается этому плану следовать, и уже наметила себе первые шаги.

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова считает, что план BEPS является мировым трендом, и сопротивление этому процессу усложнит работу украинского бизнеса за границей.

"У Украины нет иного пути, как следовать плану действий BEPS. Банковская тайна, в классическом ее понимании уже умирает: глобализация, взаимопроникновение, финансовые технологии – все это стирает границы между странами. Мы можем ничего не делать, но тогда останемся на обочине", – рассказала замглавы НБУ.

В качестве примера возможных последствий Рожкова привела влияние на бизнес американского закона о налоговой отчетности по зарубежным счетам (FATCA, от "foreign account tax compliance act").

"США приняли свой закон в 2010 году, подписали его со всеми странами и сегодня обмениваются этой информацией в одностороннем порядке. Если ты отказываешься быть транспарентным и прозрачным, то мировое сообщество тебя помещает в "серую зону". Это, в свою очередь, означает, что к вашему бизнесу, который намерен выйти на международные рынки, будут предъявляться более высокие требования: будут тщательнее проверять KYC-файлы (знай своего клиента, know your client – Ред.), все транзакции, контракты... Все это усложнит работу бизнеса, и, если компании не смогут полноценно вести бизнес с украинской "пропиской", то мы в конечном итоге их потеряем", – объяснила Рожкова.

По словам замглавы НБУ, опыт стран, реализовавших план действий BEPS, показывает существенное увеличение в них налоговых поступлений за счет расширения базы налогообложения, при том, что налоговая нагрузка в этих странах снижалась.

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Рожкова добавила, что для этого важно позаботиться о комфорте для бизнеса и, в частности, обеспечить понятную и приемлемую налоговую нагрузку на начальном этапе, качественное администрирование налогов, а также простоту уплаты налогов.

"Важно, чтобы все осуществлялось в электронной форме, а не год необходимо собирать все чеки и бумажки, затем полгода заполнять отчет, нанимать аудитора, для проверки заполненного, сдавать это и затем еще полгода отвечать на письма и запросы налоговой. Упрощение системы налогообложения – это еще один мировой тренд, поскольку исчезают все лазейки, когда можно чем-то манипулировать", – объяснила Рожкова.

Кроме того, добавила она, полностью перейти к свободному движению капитала в рамках принятого закона "О валюте и валютных операциях" не получится, если не устранить риск неконтролируемого вывода капитала. А для этого в Украине должны быть приняты основные принципы BEPS.

Учитывая важность и масштабность вопроса, замглавы НБУ намерена инициировать организацию в Украине форума, посвященного обмену информацией, ее раскрытию и реализации плана действий BEPS в стране.

"Я хотела бы, чтобы там обязательно присутствовал наш бизнес, чтобы он услышал, что это не страшно. Важно также, чтобы на форум пришли все заинтересованные регуляторы, так как один орган сам по себе не сможет это воплотить: ни сама налоговая не сможет, ни сам Минфин. Мы все должны объединиться, в том числе парламент, ввиду необходимых изменений в законодательство. Отсюда и идея большого форума", – рассказала Рожкова.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предположила, что в связи с подписанием налоговой конвенции MLI кампания по добровольному декларированию иностранных активов должна начаться в Украине не позже начала 2019 года.

"У каждого должна быть возможность без обременительных штрафных санкций очистить свою историю перед началом автоматического обмена налоговой информацией – при условии, что их доходы не были получены уголовным или коррупционным путем", – рассказала Южанина.