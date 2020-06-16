Без штрафов за просроченные кредиты: Рада приняла закон для бизнеса

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 3297, которым запрещается банкам взимать с бизнеса штрафы, пени и неустойки за просроченные во время карантина платежи. "За" такое решение проголосовали 344 народных депутата при минимально необходимых для принятия решение 226 голосах. В первом чтении законопроект № 3297 приняли еще в мае.
Предполагается, что запрет будет действовать все время, пока в Украине введен карантин, и еще 30 дней после его отмены. Ранее такую норму ввели и для физических лиц.
При этом важно, что такого рода "кредитные каникулы" не освобождают ни физ-, ни юрлиц от платежей по телу кредита и по процентам. Речь идет только о запрете применения санкций за просрочку.
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"Этим законопроектом мы хотим запретить накладывать штрафные санкции на предпринимателей, которые не могут платить кредиты в период карантина", - объяснили во фракции "Слуга народа".
Чтобы законопроект вступил в силу, его должны подписать глава парламента и президент Украины.
Напомним, также ранее Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать малый бизнес во время карантина. Послабления касаются в основном физлиц-предпринимателей (ФЛП).
Кроме того, сообщалось, что к бизнесу в Украине постепенно возвращается оптимизм, но до нормальных показателей еще далеко. Подробнее о деловых ожиданиях рассказали в Национальном банке:
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