Безработица пошла на спад: в Украине стало больше работы

Официально зарегистрированных безработных в Украине стало больше, но количество вакансий на рынке начало расти. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в еженедельном обзоре.

"Бизнес начал активно искать работников. Количество новых вакансий на сайтах трудоустройства возросло", – говорится в сообщении НБУ на странице в Facebook.

В Нацбанке объяснили, что такая динамика связана с ослаблением карантина в Украине – в частности, с восстановлением работы ресторанов и транспорта.

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Напомним, ранее также стало известно, что количество обращений в Службу занятости снижается. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. человек, то за последнюю неделю месяца – от 3 до 4 тыс.

При этом представители бизнеса не исключают, что и после смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты. А многие предприниматели уже уволили часть сотрудников, из-за чего показатель безработицы в стране вырос.

Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендует в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

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