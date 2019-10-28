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Безработная молодежь: кого ждут украинские работодатели

28 октября, 13:39

90% приходящих на биржу труда - люди с высшим образованием

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Правительство обнародовало план действий до 2024 года. Если верить его новой программе, продолжительность жизни вырастет на 5%, существенно снизятся процентные ставки по кредитам, а смертность и безработица – на 5%, кроме того, добавится миллион новых рабочих мест, а средний срок поиска работы сократится с четырех до двух месяцев.

Как показывает статистика, в Украине треть безработных – это люди в возрасте до 35 лет. На этом фоне в парламенте уже предлагают не облагать налогом зарплату молодежи до 27 лет. Правда, специалисты считают, что проблема лежит глубже. Ежегодно немало молодых украинцев штурмует вузы, что выучиться на филологов, юристов и экономистов. И из года в год с такими дипломами все труднее найти работу по специальности.

Виталина родом из Винницкой области, а в столицу когда-то приехала учиться в педагогическом университете. По специальности не работает. Говорит, спрос на поваров или официантов всегда есть, а деньги предлагают приличные. Сначала решила подзаработать, но через несколько лет это превратилось в дело жизни.

"Сейчас занимаю должность директора ресторана. Можно зарабатывать, нормально зарабатывать в нашей стране, не нужно никуда выезжать. Если ты хочешь – ты это сделаешь", – делится Виталина.

Да и желтые и зеленые рюкзаки доставщиков заполонили Украину тоже не просто так. На развозе еды можно иметь от 15 тысяч в месяц, если работать хотя бы 40 часов в неделю и не чураться десятков заказов.

Впрочем, не все так радужно, считает 24-летний Владислав. Сейчас он живет с родителями. Никакого диплома нет – бросил учиться на каменщика-элекросварщика. Сейчас ищет приличный заработок в Киеве.

"Работал я в разных сферах – я был и курьером, и кладовщиком, и охранником. Даже в торговле успел поработать... Я хочу сумму где-то хотя бы не менее 13 тысяч", – говорит он.

13 тысяч гривен, по свежей информации Госстата, это на три тысячи больше средней зарплаты в Украине. О такой сумме за сотни километров от столицы молодежь только мечтает. Зарплата выше средней для Дмитрия – 6 тысяч. У него тоже нет диплома. Хотя если бы парень таки рискнул уехать из родного села и доучился на сварщика, мог бы зарабатывать едва ли не в пять раз больше.

"Работодатель требует, в первую очередь, представителей рабочих профессий или инженерных специальностей. Предлагается зарплата трактористам по 20-30 тысяч гривен. Требуются электрогазосварщики, слесари, ремонтники", – говорят в Государственном центре занятости.

Подтверждают это и сайты по поиску работы. Строителям работодатели предлагают в среднем 15 тысяч гривен в месяц, а вот журналистам – восемь. На пьедестале – программисты – об их зарплате вообще проще говорить в долларах. Более трех тысяч. А вот психологи в нашей стране не востребованы – имеют семь тысяч гривен в месяц.

"Даже если человек на самом деле понимает для чего ему высшее образование и хочет его получить, вполне хорошо получить сначала какую-то конкретную, условно говоря, рабочую квалификацию", – считает Николай Скиба, эксперт по вопросам образования Украинского института будущего.

Именно за этим – утверждают сотрудники центров занятости – к ним и приходят. Учителей, например, отправляют на курсы парикмахеров, потому что на такой работе можно зарабатывать больше.

"У нас 90% безработных – это безработные с высшим образованием, а почти 70% вакансий – это вакансии для рабочих и неквалифицированных", – отмечают в Киевском городском центре занятости.

Люди идут на биржу труда или от безысходности, или, чтобы получать помощь от государства, говорят местные работники. И помощь эта – не космическая. Даже если зарплата была, к примеру, 20 тысяч гривен, все, что вы получите – это четыре прожиточных минимума, то есть около 8000. А тем, у кого стаж менее шести месяцев в течение года, вообще светит 610 гривен в месяц.

При этом, приходить на биржу искать вакансии – нет смысла. Все предложения публикуют на местных сайтах.
Однако вживую обещают и проконсультировать, и при необходимости отправить на курсы или переквалификацию.

В то же время в Украине официально вакансий больше, чем безработных. Тяжелее всего трудоустроится не только молодежи – без опыта или дипломов, но и женщинам за 40 с высшим образованием.

Напомним, ранее сообщалось, что нехватка рабочих рук в Украине уже всерьез обеспокоила топ-менеджеров компаний. Именно эту проблему они называют главной опасностью для развития бизнеса.

Также мы рассказывали, какие профессии через пять лет будут приносить большие деньги:

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Источник: Сегодня

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