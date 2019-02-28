Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Бизнес бьет тревогу: в Украине придумали новую налоговую шкалу

Сегодня, 12:20

Изменение шкалы подоходного налога ударит по добросовестным предпринимателям, уверены в ЕБА

Фото: Сергей Ревера, Сегодня
Бизнес бьет тревогу: в Украине придумали новую налоговую шкалу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b5/c1b/5c77b5c1b9199.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b5/c1b/5c77b5c1b9199.jpg Бизнес Изменение шкалы подоходного налога ударит по добросовестным предпринимателям, уверены в ЕБА

Украинские депутаты предложили ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц с максимальной ставкой налога 48%. Изменения предусмотрены зарегистрированным в парламенте законопроектом № 10066. Документ уже раскритиковали представители бизнеса.

Так, согласно законопроекту, ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть, прежде всего, не от происхождения доходов, а от их размера. Минимальная ставка составит 5%. Ее должны будут платить те, кто получил доход в размере до трех прожиточных минимумов (ПМ) для трудоспособных лиц (ПМ для трудоспособных лиц с 1 января 2019 года составляет 1921 грн).

Предложенная шкала НДФЛ
Размер доходаСтавка
до трех ПМ для трудоспособных лиц (сейчас – 5763 грн)5%
более трех, но не более 10 ПМ для трудоспособных лиц (от 5764 грн до 19 210 грн)15%
более 10, но не более 20 ПМ для трудоспособных лиц (от 19 211 грн до 38 420 грн)18%
более 20, но не более 50 ПМ для трудоспособных лиц (от 38 421 грн до 96 050 грн)22%
более 50, но не более 100 ПМ для трудоспособных лиц (от 96 051 грн до 192 100 грн)27%
более 100, но не более 300 ПМ для трудоспособных лиц (от 192 101 грн до 576 300 грн)33%
более 300, не не более 500 ПМ для трудоспособных лиц (от 576 301 грн до 960 500 грн)40%
более 500 ПМ для трудоспособных лиц (от 960 501 и выше)48%

Сейчас ставка НДФЛ зависит в основном от происхождения доходов и для подавляющего большинства граждан в большинстве случаев составляет 18%. Именно это и смущает авторов законопроекта.

"В Украине существует плоская шкала налогообложения доходов физических лиц. Ставка налога составляет 18% и не зависит от суммы дохода, который получил налогоплательщик. То есть, и человек, получающий доход в размере минимальной заработной платы, и человек, получающий доход миллион гривен в месяц, платят по 18% ... Для восстановления социальной справедливости предлагается ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц по принципу "богатый платит больше", – отмечается в пояснительной записке. 

Также необходимость принятия законопроекта его авторы аргументируют борьбой с теневой экономикой, уровень которой снизился до 31% ВВП.

Бизнес уже жестко раскритиковал предложенную шкалу НДФЛ. Как рассказали "Сегодня" в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), изменения приведут к увеличению налоговой нагрузки на добросовестных плательщиков.

"Законопроект № 10066 не является частью системных инициатив, направленных на преодоление "теневой" экономики или на качественное реформирование сферы персонального налогообложения – этот законопроект является попыткой усилить налоговое давление именно на добросовестный бизнес и физических лиц, получающих доходы легально и открыто", – заявляют в ЕБА.

По мнению экспертов Ассоциации, предложенные меры фактически сводятся к пересмотру ставок налогообложения для тех, кто уже добросовестно платит налоги.

"В то же время, законопроект нисколько не вредит распространенным схемам уклонения от налогообложения. Поэтому добросовестные работодатели вынуждены будут увеличивать расходы для сохранения заработных плат своим сотрудникам на том же уровне, сталкиваясь при этом с растущей конкуренцией со стороны теневого сектора экономики, который будет продолжать пользоваться схемами уклонения от налогообложения", – подчеркивают представители бизнес-сообщества.

Также, по мнению экспертов, усложнится процесс администрирования НДФЛ. Поэтому ЕБА уже попросила профильный комитет Верховной Рады не поддерживать законопроект.

Напомним, ранее в Украине пытались изменить шкалу начисления ЕСВ – единого социального взноса. Однако предложенные варианты так и не нашли отражения в Налоговом кодексе и госбюджете на 2019 год:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бизнес, налоги, законопроект, шкала, ЕБА, НДФЛ, теневая экономика

Вы сейчас просматриваете новость " Бизнес бьет тревогу: в Украине придумали новую налоговую шкалу". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Ксения Капустинская

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Средний и малый бизнес стал платить больше налогов: в Минфине раскрыли детали

24 февраля, 10:03

В целом за год упрощенная система налогообложения физических и юрлиц в Украине принесла в бюджет примерно 25 млрд грн

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Порошенко напомнил Раде о новом налоге и рынке земли

12 февраля, 12:24

Законодательные изменения необходимы для роста экономики, уверен президент

Украина занимает последнее место в Европе по экономической свободе, – исследование института США

26 января, 23:12

Для изменения ситуации экономику в Украине нужно вывести из тени

Аваков в США заявил, что Украина стоит на пороге "горячей войны"

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Алина Гросу показала беременный живот и обручальное кольцо (фото)

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Путин не остановится: разведка США дала прогноз

Что лечит калина в организме человека

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

На Землю может рухнуть советский зонд для исследования Венеры

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

“Автокефалия ненастоящая, а Епифаний - внук Филарета” - Софроний
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

Документалка про менструацию получила Оскар

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?