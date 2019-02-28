Бизнес бьет тревогу: в Украине придумали новую налоговую шкалу

Изменение шкалы подоходного налога ударит по добросовестным предпринимателям, уверены в ЕБА

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Бизнес бьет тревогу: в Украине придумали новую налоговую шкалу Ксения Капустинская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b5/c1b/5c77b5c1b9199.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b5/c1b/5c77b5c1b9199.jpg 2019-02-28T12:20:00+02:00 Бизнес Изменение шкалы подоходного налога ударит по добросовестным предпринимателям, уверены в ЕБА

Украинские депутаты предложили ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц с максимальной ставкой налога 48%. Изменения предусмотрены зарегистрированным в парламенте законопроектом № 10066. Документ уже раскритиковали представители бизнеса.

Так, согласно законопроекту, ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть, прежде всего, не от происхождения доходов, а от их размера. Минимальная ставка составит 5%. Ее должны будут платить те, кто получил доход в размере до трех прожиточных минимумов (ПМ) для трудоспособных лиц (ПМ для трудоспособных лиц с 1 января 2019 года составляет 1921 грн).

Предложенная шкала НДФЛ Размер дохода Ставка до трех ПМ для трудоспособных лиц (сейчас – 5763 грн) 5% более трех, но не более 10 ПМ для трудоспособных лиц (от 5764 грн до 19 210 грн) 15% более 10, но не более 20 ПМ для трудоспособных лиц (от 19 211 грн до 38 420 грн) 18% более 20, но не более 50 ПМ для трудоспособных лиц (от 38 421 грн до 96 050 грн) 22% более 50, но не более 100 ПМ для трудоспособных лиц (от 96 051 грн до 192 100 грн) 27% более 100, но не более 300 ПМ для трудоспособных лиц (от 192 101 грн до 576 300 грн) 33% более 300, не не более 500 ПМ для трудоспособных лиц (от 576 301 грн до 960 500 грн) 40% более 500 ПМ для трудоспособных лиц (от 960 501 и выше) 48%

Сейчас ставка НДФЛ зависит в основном от происхождения доходов и для подавляющего большинства граждан в большинстве случаев составляет 18%. Именно это и смущает авторов законопроекта.

"В Украине существует плоская шкала налогообложения доходов физических лиц. Ставка налога составляет 18% и не зависит от суммы дохода, который получил налогоплательщик. То есть, и человек, получающий доход в размере минимальной заработной платы, и человек, получающий доход миллион гривен в месяц, платят по 18% ... Для восстановления социальной справедливости предлагается ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц по принципу "богатый платит больше", – отмечается в пояснительной записке.

Также необходимость принятия законопроекта его авторы аргументируют борьбой с теневой экономикой, уровень которой снизился до 31% ВВП.

Бизнес уже жестко раскритиковал предложенную шкалу НДФЛ. Как рассказали "Сегодня" в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), изменения приведут к увеличению налоговой нагрузки на добросовестных плательщиков.

"Законопроект № 10066 не является частью системных инициатив, направленных на преодоление "теневой" экономики или на качественное реформирование сферы персонального налогообложения – этот законопроект является попыткой усилить налоговое давление именно на добросовестный бизнес и физических лиц, получающих доходы легально и открыто", – заявляют в ЕБА.

По мнению экспертов Ассоциации, предложенные меры фактически сводятся к пересмотру ставок налогообложения для тех, кто уже добросовестно платит налоги.

"В то же время, законопроект нисколько не вредит распространенным схемам уклонения от налогообложения. Поэтому добросовестные работодатели вынуждены будут увеличивать расходы для сохранения заработных плат своим сотрудникам на том же уровне, сталкиваясь при этом с растущей конкуренцией со стороны теневого сектора экономики, который будет продолжать пользоваться схемами уклонения от налогообложения", – подчеркивают представители бизнес-сообщества.

Также, по мнению экспертов, усложнится процесс администрирования НДФЛ. Поэтому ЕБА уже попросила профильный комитет Верховной Рады не поддерживать законопроект.

Напомним, ранее в Украине пытались изменить шкалу начисления ЕСВ – единого социального взноса. Однако предложенные варианты так и не нашли отражения в Налоговом кодексе и госбюджете на 2019 год:

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АВТОР: Ксения Капустинская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.