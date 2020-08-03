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Бизнес бросился регистрировать "кассовые аппараты в смартфоне"

3 августа, 15:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Минфине рассказали о популярности государственного приложения

Украинские предприниматели с 1 августа получили возможность бесплатно пользоваться приложением для программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) – "кассовых аппаратов в смартфоне". При этом с 1 по 3 августа регистрацию в приложении прошли 22,5 тысячи пользователей, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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"По состоянию на утро 3 августа в реестре программных регистраторов расчетных операций уже зарегистрировано почти 22,5 тыс. ПРРО. Такой показатель свидетельствует о том, что инициатива Минфина и ГНС воспринимается и поддерживается бизнесом. И мы будем и в дальнейшем инициировать новые проекты, которые облегчили бы ведение бизнеса в Украине", – заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, введение программного РРО также является шагом к детенизации экономики. Само приложение можно скачать на сайте Государственной налоговой службы (ГНС).

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Как сообщалось, украинский бизнес, согласно законам о е-чеках и кешбэке, сможет использовать смартфоны и другие гаджеты вместо кассовых аппаратов. Программное обеспечение для таких гаджетов должно предоставляться и обслуживаться бесплатно.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались в вопросе налоговых новаций, которые ждут украинцев:

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кассовые аппараты Минфин ГНС смартфоны приложение РРО Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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