Бизнес несет потери: стало известно, сколько предприятий закрылось из-за карантина

Некоторые отрасли бизнеса остались совсем без доходов - это развлекательный и транспортный бизнес

В связи с всеукраинским карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний в Украине, при этом еще 6% полностью закрыли свой бизнес. Такие данные получило Сообщество украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group во время социологического исследования, сообщает Opendatabot.

Некоторые отрасли бизнеса остались совсем без доходов, например, развлекательный и транспортный бизнес. Впрочем, и те компании, которые продолжают работать, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников. Треть владельцев бизнеса, преимущественно микроуровня, фиксируют падение доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников.

Серьезные потери несет ресторанный бизнес. По данным компании по автоматизации ресторанов Poster, после двух недель карантина 2500 украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине. Таким образом, можно предположить, что сейчас в стране не работают примерно 30 тысяч заведений.

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Продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом в карантин. Продажи резко снизились не только в столице (на 78%), но и во всех крупнейших областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 78%, в Харькове – на 73%, в Днепре – на 65%, в Одессе – на 60%.

"В ресторанном бизнесе без работы осталось более 160 тысяч человек. Только у клиентов Poster сейчас не работает 13 тысяч сотрудников", – отмечают аналитики.

Кроме того, на рынке труда в целом уменьшилось количество вакантных мест. По данным Work.ua, за две недели вакансий стало меньше в 1,8 раза. В 2,5 раз сократилось количество новых публикаций о поиске новых сотрудников. Количество компаний с активными вакансиями сократилась на 25%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, что некоторые работодатели продолжают поиск сотрудников. О том, какие вакансии остались в Украине во время карантина, узнавайте из нашего сюжета:

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