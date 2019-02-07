Бизнес оценил новые валютные правила: чего предприниматели ждут от НБУ

Экспортеры напомнили, что учетная ставка в Украине остается очень высокой

Фото: пресс-центр НБУ

Бизнес оценил новые валютные правила: чего предприниматели ждут от НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c48/d6b/5c5c48d6b2345.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c48/d6b/5c5c48d6b2345.jpg 2019-02-07T17:05:00+02:00 Бизнес Экспортеры напомнили, что учетная ставка в Украине остается очень высокой

Закон о валюте и валютных операциях послужит улучшению условий для ведения бизнеса. Такую позицию в комментарии сайту "Сегодня" озвучили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

"Среди наиболее ожидаемых валютных ослаблений – уменьшение в два раза предельного срока совершения расчетов по экспортно-импортным контрактам (до 365 дней); упразднение валютного надзора за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. гривен; свободное использование счетов юрлиц за границей (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета)", – считают в УСПП.

Также бизнес-сообщество приветствует решение регулятора снизить норму обязательной продажи валюты – с 50% до 30%, разрешение о репатриации дивидендов в инвалюте за прошлый год, а также упразднение требования резервирования денег в гривне для покупки валюты.

В то же время, предприниматели ждут от НБУ и других мероприятий, которые помогут развитию бизнеса. В частности – уменьшения учетной ставки и, следовательно, упрощения доступа к кредитам.

"Нынче учетная ставка НБУ – самая высокая в Европе – 18%, что не создает реальных возможностей для кредитования промышленности и населения. Сейчас взять кредит для предпринимателя – это фактически подписаться на банкротство в будущем. Вместе с тем, это один из главных путей пополнения оборотных средств, без чего ведение бизнеса невозможно", – уверены представители УСПП.

Напомним, сегодня, 7 февраля, вступил в силу Закон "О валюте и валютных операциях". Закон был принят еще в июне 2018 года, но его вступление в силу отложили до 7 февраля 2019 года, поскольку он требовал подготовки большого количества подзаконных актов Кабмином и Национальным банком Украины.

Всего ослаблены около 20 валютных ограничений, каких именно – читайте на сайте" Сегодня" в материале: "Украинцев ждет валютная либерализация: в НБУ рассказали о новых правилах".

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