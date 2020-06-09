Бизнес оживает: регистрации ФЛП вышли на докарантинный уровень

Несмотря на серьезные потери украинского малого бизнеса из-за карантина, регистрация новых физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) в Украине превысила докарантинные показатели. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками платформы Opendatabot.
По их подсчетам, за неделю с 1 по 8 июня в Украине было зарегистрировано 7269 ФЛП – это уровень докарантинного февраля. Также украинцы зарегистрировали 1119 компаний – это почти на 100 компаний больше, чем за неделю до карантина.
Кроме того, украинский бизнес стал активнее искать сотрудников. С апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 40%, подсчитали эксперты.
Также они отметили, что сейчас в стране работают 77% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина. Но обороты общественного питания восстанавливаются не так быстро – они вернулись только к показателю в 65%.
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Впрочем, как сообщалось, найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендуют в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:
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