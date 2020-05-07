Бизнес получит помощь на детей: как оформить документы

Органы местной власти уже получают постановления, согласно которым будут принимать заявления

Программа поддержки бизнеса, по которой физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) первой и второй группы могут получить помощь на детей, вышла на новую стадию реализации. Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Андрей Павловский, районные администрации начали рассылать в населенные пункты специальные постановления.

Именно согласно этим документам органы местной власти будут принимать у ФЛП заявки на получение финансовой помощи.

В частности, в предоставленных журналистом копиях документов говорится, что заявления от бизнеса должны включать персональные данные заявителя, данные о его детях и сведения для перечисления средств.

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Вместе с заявлением нужно подать такие документы:

копия свидетельства о рождении ребенка (детей) возрастом до 10 лет (в случае если дети старше, помощь не предоставляется);

справка из Пенсионного фонда об уплате единого социального взноса (ЕСВ) за 2019 год (форма ОК-7);

копия паспорта;

копия идентификационного кода (ИНН);

документ, который подтверждает первую или вторую группу плательщика единого налога;

реквизиты банковского счета.

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Ранее сообщалось, что предприниматели могут заполнить электронную форму в приложении "Дія" или на официальном сайте министерства.

Напомним, распоряжение о предоставлении ФЛП помощи на детей Кабмин принял еще 22 апреля. Размер помощи может составить от 1,7 до 2,2 тыс. гривен в месяц в зависимости от возраста ребенка (прожиточный минимум для соответствующей категории).

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Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, что правительство разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги".

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