Бизнес получит помощь на детей: как оформить документы

Программа поддержки бизнеса, по которой физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) первой и второй группы могут получить помощь на детей, вышла на новую стадию реализации. Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Андрей Павловский, районные администрации начали рассылать в населенные пункты специальные постановления.
Именно согласно этим документам органы местной власти будут принимать у ФЛП заявки на получение финансовой помощи.
В частности, в предоставленных журналистом копиях документов говорится, что заявления от бизнеса должны включать персональные данные заявителя, данные о его детях и сведения для перечисления средств.
Вместе с заявлением нужно подать такие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей) возрастом до 10 лет (в случае если дети старше, помощь не предоставляется);
- справка из Пенсионного фонда об уплате единого социального взноса (ЕСВ) за 2019 год (форма ОК-7);
- копия паспорта;
- копия идентификационного кода (ИНН);
- документ, который подтверждает первую или вторую группу плательщика единого налога;
- реквизиты банковского счета.
Ранее сообщалось, что предприниматели могут заполнить электронную форму в приложении "Дія" или на официальном сайте министерства.
Напомним, распоряжение о предоставлении ФЛП помощи на детей Кабмин принял еще 22 апреля. Размер помощи может составить от 1,7 до 2,2 тыс. гривен в месяц в зависимости от возраста ребенка (прожиточный минимум для соответствующей категории).
Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, что правительство разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги".
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