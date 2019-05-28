Бизнес предостерег Украину от объявления дефолта

Властям страны следует продолжать сотрудничество с МВФ, подчеркнули в ЕБА

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Украине необходимо продолжить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ), а объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность. Об этом сообщила пресс-служба Европейская бизнес ассоциации (ЕБА).

"Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами", – заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

По ее словам, вместо этого органам власти стоит объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ и проведения структурных реформ. Это повысит привлекательность Украины для внутренних и внешних инвесторов, считают в ЕБА.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать государственный долг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.

Кроме того, объявление дефолта не освободит Украину от необходимости обслуживать внешние долги, подчеркнули в команде действующего президента Владимира Зеленского.

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