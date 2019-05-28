Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Бизнес предостерег Украину от объявления дефолта

28 мая, 10:27

Властям страны следует продолжать сотрудничество с МВФ, подчеркнули в ЕБА

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Украине необходимо продолжить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ), а объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность. Об этом сообщила пресс-служба Европейская бизнес ассоциации (ЕБА).

"Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами", – заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

По ее словам, вместо этого органам власти стоит объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ и проведения структурных реформ. Это повысит привлекательность Украины для внутренних и внешних инвесторов, считают в ЕБА.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать государственный долг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.


Кроме того, объявление дефолта не освободит Украину от необходимости обслуживать внешние долги, подчеркнули в команде действующего президента Владимира Зеленского.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бизнес, долги, дефолт, Украина, стабильность, госдолг, ЕБА, обязательства, МВФ

Вы сейчас просматриваете новость " Бизнес предостерег Украину от объявления дефолта". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яценюк: Дефолт – это клиническая смерть экономики

Вчера, 17:40

Лидер "Народного фронта" отметил, что для него "другой альтернативы, кроме программы с Международным валютным фондом, нет

Украина нарастила госдолг в долларах, но сократила в гривнях

Вчера, 14:42

Данные по итогам апреля обнародовало Министерство финансов

Курс, резервы и долги: Гройсман рассказал о "денежном" положении Украины

Вчера, 11:35

Премьер-министр напомнил о стратегии своего правительства

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Как нежно: Алина Гросу растрогала редким фото со своим женихом

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

Алина Гросу выходит замуж! Известны дата и место свадьбы

Причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

10 причин почему жить одному — здорово

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

"Нет". Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Новое правописание украинского языка. ТОП-8 главных изменений
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь