Бизнес-тренды в мире: программы заменяют медработников и полицейских

По мнению экспертов, переход человечества на здоровый образ жизни спасет планету от голода

Бизнес-тренды в мире: программы заменяют медработников и полицейских Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/030/d25/5c6030d2561db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/030/d25/5c6030d2561db.jpg 2019-02-17T05:20:00+02:00 Бизнес По мнению экспертов, переход человечества на здоровый образ жизни спасет планету от голода

Ежедневно ученые, инженеры и предприниматели предлагают людям разработки, еще пару лет назад считавшиеся фантастикой: нейросети для диагностики заболеваний, авто с ногами для ликвидации последствий катастроф, вертикальные фермы для повышения урожая овощей. Такие разработки позволят бороться с голодом, улучшать климат и избавлять людей от эпидемий. Поэтому не стоит опасаться наступления эры цифровизации планеты, считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, ведь необязательно искусственный интеллект и роботы создадут массовую безработицу среди людей.

"Да, одни профессии исчезнут. Но появятся новые специальности. Через пять лет могут понадобиться молекулярные диетологи, сити-фермеры, дата-брокеры... Поэтому адаптироваться к требованиям инновационного рынка занятости важно уже сейчас", — считает экономист.

Мир переходит на флекситарианство

Тема борьбы с голодом резко актуализировалась в мире. Причина — сумасшедший рост населения земли: по данным ООН, в 2050-м на планете будут жить 10 млрд человек! Решить угрозу голода призвано применение инноваций — искусственное мясо и вертикальные фермы.

ФЕРМЫ

Многие страны уже сталкиваются с нехваткой пахотных земель. В Китае на одного жителя приходится 0,08 га почвы под засев. Это мало: в мире показатель составляет 0,2 га. Повысить урожай призваны многоярусные вертикальные фермы с технологией гидропоники (выращивание растений без грунта, на растворах. — Авт.). Такие фабрики производят 3—20 т овощей в день, поэтому 2018-й прошел в Канаде, ОАЭ, Японии, США и Великобритании под знаком строительства больших вертикальных ферм. Проекты используют умные датчики, роботов, LED-подсветку, могут быть передвижными и работать в городе. В планах — выращивание клубники, помидоров, картофеля, пшеницы.

МЯСО

Плохая экология — еще одна проблема современности. Одной из причин изменения климата является скот, который, по оценкам Института сельского хозяйства США, к 2050-му будет производить 80% нормы парниковых газов. Решить проблему может флекситарианство — рацион, построенный на растительных продуктах, лишь иногда включающий рыбу и мясо. Человечество уже привыкает покупать веганские заменители мяса, молочки. Так, в США бургеры с искусственным мясом продаются в 11 000 магазинов, а булки с а-ля "котлетами" есть в 5000 ресторанов. Продукты изготавливаются двумя методами: используют вещества, полученные из растений, например сои, или выращивают мясо из животных клеток в пробирке. В будущем также появятся наггетсы, говядина, сосиски и рыбные продукты из пробирки. И если веганство станет массовым, экоэффект будет равносилен снижению выбросов в 2 раза.

В Индии собирают солнце

Самую большую в мире солнечную электростанцию построят в регионе Ладакх, что на севере Индии. Проект мощностью 5 ГВт — в три с лишним раза сильнее крупнейшей из ныне действующих установок: она расположена в Китае, и ее мощность составляет 1,5 ГВт. Планируется, что новая электростанция обеспечит светом жителей отдаленных районов Индии, которые регулярно остаются без доступа к энергосети и вынуждены использовать дизельные генераторы.

Глазные капли вылечат травмы без скальпеля

Уникальные приложения, прорывные формулы и умные гаджеты все чаще разрабатывают для медицины.

Так, компания FDNA создала нейросеть Face2Gene, которая распознает генетические болезни по фото. На старте тестов нейросеть выявила синдром Корнелии де Ланге, Ангельмана, Нунан. Затем авторы предоставили алгоритму 17 тыс. фото пациентов с 216 наследственными болезнями, и точность диагностики составила 91%. Когда в базе сети находилось уже 150 тыс. фото, ученые запустили бесплатное приложение, которое врачи могут использовать для уточнения диагноза.

А британские врачи из Бирмингемского университета создали технологию лечения серьезных травм роговицы без операций. Речь идет о каплях, содержащих природный белок декорин. Эта жидкость формирует терапевтическую "повязку" на травме и способствует заживлению без рубцов. Капли удаляются с роговицы при моргании.

Такси учится летать, а авто отрастило ноги

Радует технологичными новинками и мировой автопром: производители предлагают пересесть на летающий транспорт или машины-трансформеры. Так, корпорация Hyundai представила авто-спасатель Elevate с... четырьмя ногами. Гибрид авто и робота может передвигаться по обломкам и перешагивать трещины после цунами или землетрясения. Каждая нога оснащена колесом с индивидуальным приводом. Благодаря этому конечности могут двигаться в разные стороны и поворачиваться на 360 градусов. На шоссе Elevate становится обычным авто: ноги складываются под кузов.

А в Швейцарии становятся реальностью летающие такси. Проект реализуют представители ж.д. и немецкий разработчик Lilium. Власти хотят облегчить жизнь пассажирам, чтобы те не стояли в пробке. Воздушные суда вместимостью по 5 человек будут везти пассажиров со станции в город за 5 минут и за $36. Для сравнения: 55-минутная езда на такси тянет на $56—73.

Роботы-аватары помогают инвалидам

В токийском кафе Dawn ver поддерживают инвалидов. Руководители соцпроекта — компании Nippon Foundation, ANA Holdings и Ory Lab — трудоустроили японцев, получивших тяжелейшие травмы позвоночника и прикованных к инвалидному креслу. Несмотря на инвалидность, японцы работают официантами, а помогают им в этом радиоуправляемые роботы OriHime-D. Все аудио- и видеосигналы передаются на контроллер робота с помощью планшета. Инвалидам платят минзарплату — $8,85 в час. Кафе работает в тестовом режиме, полноценно запустится до 2020-го.

Искусственные мозги вычислят преступника

Великобритания тестирует искусственный интеллект, который может определить преступника до нарушения закона. Новая система National Data Analytics Solution использует в работе информацию местных и нацбаз данных полиции. Всего для анализа требуется обработать более терабайта данных, в том числе данные о совершенных преступлениях и информацию о 5 млн человек. NDAS имеет 1400 характеристик, которые помогают выявить людей, если те могут совершить преступление. Такие люди в базе данных отмечены как склонные к насилию и получают "оценку риска".

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.