Бизнес в Украине массово нарушает условия карантина

В Украине обнаружены массовые нарушения карантина бизнесом, который открывается после ослабления ограничений. Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

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Речь идет о парикмахерских, ресторанах и кафе, магазинах и т. д. По итогам 16 932 проверок в Госпродпотребслужбе подсчитали, что нарушает правила каждый пятый такой объект.

"В ходе осуществления проверок были установлены нарушения на 3297 объектах (на каждом пятом), в 496 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 348 – органы Национальной полиции", – сказано в сообщении.

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В частности, из 7247 продуктовых магазинов у 1417 установлены нарушения. Из 3718 объектов торговли непродовольственными товарами нарушения зафиксированы на 728.

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Специалисты выявили нарушения в 537 заведениях общественного питания среди 2600 заведений, а среди 851 салона красоты – на 174 объектах. Также среди более чем 2400 прочих объектов, в том числе в аптеках и общественном транспорте, специалисты зафиксировали 441 нарушение.

Как известно, карантин в Украине продлили до 31 июля, однако ограничения постепенно снимают. Кафе и рестораны еще с 11 мая получили право открывать летние площадки под открытым небом и работать навынос. А с 13 мая Кабинет министров ослабил и эти ограничения – разрешил работу "летников" под навесами или на верандах, а также увеличил лимит на количество посетителей за столиками (четыре человека вместо двух).

Кроме того, с 8 июня в Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина.

А о том, что происходит на рынке труда в условиях карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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