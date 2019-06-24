Бизнес в Украине назвал свою главную проблему

Чтобы избежать риска, компаниям приходится увеличивать инвестиции

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Нехватка рабочих рук всерьез обеспокоила топ-менеджеров украинских компаний. Именно это проблему они называют главной опасностью для развития бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса CEO Outlook, проведенного одной из крупнейших аудиторских компаний мира KPMG.

Такого мнения придерживаются 29% руководителей компаний. В первую тройку рисков также входят регуляторный (19%) и операционный (15%). На четвертом и пятом местах – взрывные технологии (6%) и вероятность возвращения к территориальности (5%).

"Бизнес в Украине находится в условиях дефицита специалистов и занимается вопросами привлечения талантливых кадров. Из-за недостатка трудовых ресурсов украинские компании увеличивают инвестиции, направленные на обучение и содержание работников. В контексте увеличения важности инноваций и цифровой трансформации бизнеса набирает обороты новый тренд – создание корпоративной культуры, основанной на понимании возможных ошибок и неудач в процессе внедрения инноваций", – объяснил управляющий партнер KPMG в Украине Андрей Цымбал.

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При этом результаты опроса в Украине существенно отличаются от взглядов руководителей компаний в мире.

"Доминирующим риском 2019 году в глобальном контексте является риск, связанный с экологическими и климатическими изменениями. На втором и третьем местах – взрывные технологии и риск возврата к территориальности. Риск в сфере кибербезопасности и операционной деятельности занимают четвертую и пятую позиции среди глобальных угроз для роста бизнеса", – отмечает пресс-служба KPMG.

Напомним, сайт "Сегодня" также разобрался, каким профессиям в Украине грозит "вымирание" из-за развития технологий. Подробнее читайте в материале "Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть".

Также сообщалось, какие профессии через 5 лет будут приносить большие деньги:

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