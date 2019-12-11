Бизнес в Украине ждут дешевые кредиты: названа финансовая площадка

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Немецко-украинский фонд станет площадкой для программы кредитования бизнеса, которую ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, этот фонд передали в управление Министерству финансов, а контролировать его работу будет Национальный банк (НБУ).

"Принято решение о передаче фонда в полное управление Минфина с целью разделения функций управления и осуществления регуляторного надзора за деятельностью Фонда. Это позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств. Специалисты министерства способны активизировать работу Фонда и предоставить бизнесу страны необходимые средства под реалистичные, полезные и выгодные проекты", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Учредителями Фонда являются НБУ и правительство в лице Министерства финансов. Ранее 50% уставного капитала Фонда принадлежали Кабинету министров, остальные 50% – Национальному банку. Но после принятия депутатами закона о "сплите" НБУ получил полномочия по регулированию и надзору за деятельностью небанковских финансовых учреждений, к которым относится и Немецко-украинский фонд. Поэтому теперь НБУ не может одновременно выступать его владельцем.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук информировал, что программа по поддержке малого и среднего предпринимательства заработает с 1 февраля 2020 года. Она предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся".

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