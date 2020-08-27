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Бизнес в Украине ждут новые проверки

27 августа, 11:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Работодателям грозят штрафы до 141,7 тыс. гривен

После того, как у Украине выросли штрафы для бизнеса за нарушение трудового законодательства, с 1 сентября 2020 года в Украине усилится контроль за оформлением трудовых отношений. Проверки будет проводить Государственная служба Украины по вопросам труда, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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"В первую очередь меры контроля будут проведены у тех работодателей, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров. Выявление таких работодателей осуществляется путем анализа информации, имеющейся у различных органов государственной власти и местного самоуправления", – сказано в сообщении.

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Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками.

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"Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев. Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн. Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн", - объяснили в ПФУ.

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Напомним, бывший министр развития экономики Украины Тимофей Милованов сообщал, что легально трудоустроена только половина работников в стране:

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бизнес Пенсионный фонд теневая занятость работодатели проверки бизнеса

Источник: Сегодня

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