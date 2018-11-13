Бизнес забил тревогу из-за округления чеков

В случае нарушения правил округления сумм в чеках может быть наложен штраф – в пятикратном размере неоприходованной суммы. Это предусмотрено указом президента, который был принят еще в 1995 году "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности". При этом в новых правилах округления, которые заработали в июле, не указан механизм их реализации. Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Как отметили в ассоциации, бизнес-сообщество требует отмены указа от 1995 года и разработки современных правил регулирования наличного обращения. Соответствующий проект закона об отмене уже почти год "блуждает" государственными кабинетами, отмечают эксперты.

"Получается парадокс. Нормы по округлению вступили в действие с 1 июля 2018 года. Однако правила применения до сих пор не конкретизированы. Например, как вести бухгалтерский и налоговый учет сумм округления? Как избежать штрафов за нарушение оприходования наличности в кассе? Также непонятно, как суммы округления вносить в налоговые накладные по НДС. Ни в постановлении НБУ, ни в указе президента об этом речь не идет. Словом, правила не установлены, а штрафные санкции уже существуют. Поэтому в случае несоответствия наличности в кассе, инспектор ГФС (Государственной фискальной службы. – Ред.) применяет штрафные санкции", – объяснила координатор налогового комитета Европейской Бизнес Ассоциации Наталья Артемчук.

Она также подчеркнула, что округление затрагивает чувствительные вопросы коммунальных тарифов и расчетов за подакцизные товары (спиртное и сигареты).

ЕБА уже обратилась к Национальному банку Украины (НБУ), Министерству финансов и Государственной фискальной службе с просьбой подготовить и обнародовать разъяснения о правилах округления и применения штрафов.

Напомним, округление будет используется только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными:



