Бизнес ждут дешевые кредиты: в Кабмине оценили решение НБУ

Кабинет министров положительно оценил решение Национального банка Украины (НБУ) рекордно снизить учетную ставку. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Приветствую решение Национального банка по снижению учетной ставки до 8%. Такие действия регулятора позволят поддержать экономику в условиях коронакризиса", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

При этом он напомнил, что со своей стороны Кабмин планирует развивать госпрограммы по кредитованию бизнеса.

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"Правительство продолжает работать над программами кредитных каникул для бизнеса через инициативу президента "Доступные кредиты 5-7-9%" и через инициативу "Новые деньги", которую представляем в ближайшее время. Дешевые и длинные кредиты для украинского бизнеса – один из приоритетов нашего правительства", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, Нацбанк опустил учетную ставку в Украине до минимума с 2013 года. Учетная ставка используется как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы" для предпринимателей, но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

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