Бизнесу не всегда нужно использовать кассовые аппараты: в налоговой дали разъяснение

/ Фото: Pixabay

Предпринимателям в Украине не обязательно использовать кассовые аппараты (регистраторы расчетных операций, РРО), если расчеты за приобретенный товар или услугу оплачиваются со счета на счет без использования платежных карт наличными или безналом через кассу банка. Об этом заявили Государственная налоговая служба (ГНС), разъясняя закон о кассовых аппаратах.

Так, кассовые аппараты не нужны, если оплата происходит банковскими переводами со счета на счет – срабатывает освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 закона о применении РРО.

"То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает в третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца", – объяснил глава ГНС Сергей Верланов.

Реклама

Читайте также: Смартфон вместо кассового аппарата: в налоговой раскрыли детали

Он напомнил, что кассовые аппараты необходим, если расчеты происходят с использованием банковской платежной карты.

"Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", – уточнил Верланов.

Ранее Верланов также заявлял, что закон о кешбэке, согласно которому покупатели смогут жаловаться на неправильные чеки, и закон о регистраторах расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки (е-чеки), позволят создать предпосылки для снижения налогов и экономического роста Украины.

А новости "Сегодня" выяснили, почему налоговые новшества пугают бизнес. Узнавайте об этом из сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама