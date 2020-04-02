Бизнесу снова упростили работу на время карантина

В Минцифры объяснили, что делать с книгами учета во время действия ограничений на торговлю

Во время всеукраинского карантина физические лица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после начала карантина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины со ссылкой на решение Кабмина от 1 апреля.

"На период карантина, с 12 марта и до 24 апреля, был установлен ряд ограничительных мер, один из которых – запрет работы предприятий торговли, в том числе, осуществляющих продажу книг учета доходов. Из-за невозможности приобретения книги и ведения в ней учета доходов и расходов, Правительство приняло решение временно прекратить их использование на период карантина", – говорится в сообщении.

При этом ФЛП все же должны будут внести данные обо всех доходах и расходах, полученных в течение карантина. Заполненную книгу учета доходов нужно подать в контролирующие органы в течение трех месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине действует карантин и закрыты внешние границы. Ограничительные меры бьют по работе бизнеса, поэтому предприниматели нуждаются в поддержке. 18 марта в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за март и апрель 2020 года.

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А в конце марта Верховная Рада приняла новый закон о лимитах для физлиц-предпринимателей. Так, лимиты для ФЛП первой, второй и третьей групп налогообложения повышены до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас – 1,5 млн) и 7 млн грн (сейчас – 5 млн) соответственно.

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