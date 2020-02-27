Бизнесу в Китае раздают огромные кредиты на борьбу с коронавирусом

Китайские компании, участвующие в борьбе с коронавирусом, который проник уже в 48 стран мира, получили 953,5 млрд юаней (около 136 млрд долларов) заемных средств от банков и страховых компаний. Об этом заявил заведующий отделом по управлению рисками Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Сяо Юаньци.

"На 26 февраля объем выданных кредитных средств для борьбы с распространением вируса превысил 953,5 млрд юаней", – сказал Сяо Юаньци.

Он также отметил, что "после возникновения вспышки коронавируса комитет призвал банковские и страховые организации предоставлять необходимое финансирование для проведения профилактических мер, производства и закупок медицинской продукции, а также строительства инфраструктуры общественного здравоохранения".

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По словам Сяо Юаньци, китайские финансовые институты продолжат предоставлять поддержку компаниям, задействованным в борьбе с коронавирусом.

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Напомним, распространение коронавируса уже влияет на мировую экономику. Так, цены на нефть рухнули до минимума за год – инвесторы боятся, что спрос на черное золото упадет из-за снижения экономической активности в условиях эпидемии.

Как известно, в конце декабря 2019 года китайские власти зафиксировали в 12-миллионном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. На данный момент число больных превысило 82 тысячи, более 2800 человек умерли. В Украине случаев заболевания не зафиксировано, но в каждом регионе работают оперативно-эпидемиологические комиссии. Специалисты будут быстро реагировать на каждый случай, который может быть потенциально опасным.

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