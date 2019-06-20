Бизнесу в Украине облегчили жизнь: Зеленский отменил 161 указ президентов
Среди упраздненных решений – штрафы за несоблюдение кассовой дисциплины и минимальный размер оплаты услуг нотариусов
Вскоре после того, как Нацбанк Украины отменил обязательную продажу бизнесом валюты, президент Владимир Зеленский упразднил ряд других требований, которые были введены его предшественниками.
Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, с целью дерегуляции и создания благоприятных условий для ведения бизнеса был отменен 161 указ.
"Из ключевого. С сегодняшнего дня отменена штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины", – отметила она.
Кроме того, пишет Мендель, Зеленский отменил минимальный размер оплаты услуг нотариусов, благодаря чему теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости.
"Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искривляло и приводило к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом". Стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь снизится!" – констатировала пресс-секретарь президента.
Напомним, что ранее представители украинского бизнес-сообщества призвали президента отменить устаревший указ о штрафах за нарушение норм обращения наличности. Предприниматели утверждают, что данная норма уже не выполняет своей изначальной функции: весь документооборот перешел в электронный формат, а все данные автоматически отправляются в Госфискальную службу.
Кроме того, ранее Владимир Зеленский заверил в том, что власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу и призвал предпринимателей инвестировать в Украину "время, деньги и идеи".
А подробнее об идее Кабмина заменить устаревшие кассовые аппараты современными гаджетами вы можете узнать в видеосюжете:
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