Бизнесу в Украине облегчили жизнь: Зеленский отменил 161 указ президентов

Среди упраздненных решений – штрафы за несоблюдение кассовой дисциплины и минимальный размер оплаты услуг нотариусов

Фото: Pixabay

Вскоре после того, как Нацбанк Украины отменил обязательную продажу бизнесом валюты, президент Владимир Зеленский упразднил ряд других требований, которые были введены его предшественниками.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, с целью дерегуляции и создания благоприятных условий для ведения бизнеса был отменен 161 указ.

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"Из ключевого. С сегодняшнего дня отменена штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины", – отметила она.

Кроме того, пишет Мендель, Зеленский отменил минимальный размер оплаты услуг нотариусов, благодаря чему теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости.

"Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искривляло и приводило к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом". Стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь снизится!" – констатировала пресс-секретарь президента.

Напомним, что ранее представители украинского бизнес-сообщества призвали президента отменить устаревший указ о штрафах за нарушение норм обращения наличности. Предприниматели утверждают, что данная норма уже не выполняет своей изначальной функции: весь документооборот перешел в электронный формат, а все данные автоматически отправляются в Госфискальную службу.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский заверил в том, что власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу и призвал предпринимателей инвестировать в Украину "время, деньги и идеи".

А подробнее об идее Кабмина заменить устаревшие кассовые аппараты современными гаджетами вы можете узнать в видеосюжете:

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