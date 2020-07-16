Бизнесу в Украине разрешили загружать приложение для "кассовых аппаратов в смартфоне"

С 15 июля в Украине стала доступна тестовая версия бесплатного фискального приложения программного регистратора расчетных операций (ПРРО). Воспользоваться ею могут представители малого и среднего бизнеса. Полноценный запуск приложения для "кассовых аппаратов в смартфоне" назначен на 1 августа.

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"Бесплатное фискальное приложение размещено на сайте ГНС. Регистрация ПРРО осуществляется путем подачи заявления о регистрации программного регистратора расчетных операций (форма J/F 1316602). Представители бизнеса могут ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить предложения по его совершенствованию. Тестирование бесплатного программного приложения ПРРО продлится до 31 июля", – сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве добавили, что введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики. Также, по мнению министерства, это поможет создать равные условий ведения предпринимательской деятельности.

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Ранее приложение для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS было доступно только для зарегистрированных тестировщиков. С августа оно появится в свободном доступе в Google Play market и App Store.

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Как сообщалось, украинский бизнес, согласно законам о е-чеках и кешбэке, сможет использовать смартфоны и другие гаджеты вместо кассовых аппаратов. Программное обеспечение для таких гаджетов должно предоставляться и обслуживаться бесплатно. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) на первой группе налогообложения.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались в вопросе налоговых новаций, которые ждут украинцев:

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