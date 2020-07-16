Українська
$ 27,12
31,03
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Бизнесу в Украине разрешили загружать приложение для "кассовых аппаратов в смартфоне"

16 июля, 14:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Бесплатное программное обеспечение пока работает в тестовом режиме

С 15 июля в Украине стала доступна тестовая версия бесплатного фискального приложения программного регистратора расчетных операций (ПРРО). Воспользоваться ею могут представители малого и среднего бизнеса. Полноценный запуск приложения для "кассовых аппаратов в смартфоне" назначен на 1 августа.

Реклама

"Бесплатное фискальное приложение размещено на сайте ГНС. Регистрация ПРРО осуществляется путем подачи заявления о регистрации программного регистратора расчетных операций (форма J/F 1316602). Представители бизнеса могут ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить предложения по его совершенствованию. Тестирование бесплатного программного приложения ПРРО продлится до 31 июля",сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве добавили, что введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики. Также, по мнению министерства, это поможет создать равные условий ведения предпринимательской деятельности.

Читайте также: Теневой сектор в Украине сократился в прошлом году: что подсчитали

В тренде
В Украине стремительно дешевеют дыни: что будет с ценами

Ранее приложение для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS было доступно только для зарегистрированных тестировщиков. С августа оно появится в свободном доступе в Google Play market и App Store.

Реклама

Как сообщалось, украинский бизнес, согласно законам о е-чеках и кешбэке, сможет использовать смартфоны и другие гаджеты вместо кассовых аппаратов. Программное обеспечение для таких гаджетов должно предоставляться и обслуживаться бесплатно. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) на первой группе налогообложения.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались в вопросе налоговых новаций, которые ждут украинцев:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес кассовые аппараты гаджеты смартфоны программное обеспечение приложение РРО

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Худший урожай и рекордные цены: необычный сезон изменил рынок картошки в Украине
Худший урожай и рекордные цены: необычный сезон изменил рынок картошки в УкраинеЭкономика
Кабмин вновь усилил карантин: ночные клубы закроют
Кабмин вновь усилил карантин: ночные клубы закроютБизнес
Карантин и безработица: как Кабмин спасает украинцев и поможет ли это
Карантин и безработица: как Кабмин спасает украинцев и поможет ли этоБизнес
Работали в Крыму: США оштрафовали Amazon за нарушение санкций против России
Работали в Крыму: США оштрафовали Amazon за нарушение санкций против РоссииБизнес
Водители, продавцы и няни снова нужны: как ослабление карантина повлияло на вакансии и зарплаты
Водители, продавцы и няни снова нужны: как ослабление карантина повлияло на вакансии и зарплатыЭкономика
В Украине стало больше работы: кого ищет бизнес в карантин
В Украине стало больше работы: кого ищет бизнес в карантинБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять