Блогеры в сети зарабатывают тысячи долларов на необычных звуках

Интернет буквально заполонили ролики нового формата

Блогеры в сети зарабатывают тысячи долларов на необычных звуках 2019-03-02T17:06:38+02:00 Бизнес Интернет буквально заполонили ролики нового формата

Интернет заполонили ролики, авторы которых пытаются впечатлить зрителей не видеосъемкой, а звуковым сопровождением.

Блогеры ищут, где записать на камеру необычные шумы и шуршания. Авторы таких роликов, например, открывают пачки с чипсами, хрустят, вздыхают, шепчут, отдирают скотч от поверхности и даже режут мыло. И все это, оказывается, пользуется огромным спросом.

Такие видео многим кажутся странными, но не удивляют профессора-физиолога Крейга Ричарда из Вирджинии. Он утверждает, что ролики с нехитрыми сюжетами смотрят едва ли не лучше, чем популярные фильмы. Дело в том, что простые действия и тихие монотонные звуки помогают снять стресс.

"Они дают людям ощущение глубокого релакса. Это похоже на лучший в мире массаж. Такие видео очень популярны. У некоторых авторов больше миллиона поклонников!" – отмечает Крейг Ричард.

Читайте также Интернет-магазины заманивают украинцев низкими ценами

Мария уже несколько лет снимает видеоролики о том, как прикасается к различным предметам. Ее видео посмотрели уже полмиллиарда раз. Благодаря преданным поклонникам, Мария зарабатывает в интернете минимум три тысячи долларов в месяц. Это больше 80 тысяч гривен.

Моду на успокаивающие звуки перенял и бизнес. Например, в рекламе пива используют звук шипения напитка. А в Нью-Йорке уже даже открыли специальный оздоровительный центре, где любимые звуки клиентов воспроизводят в реальности. Например, шуршат бумагой или шепчут на ухо.

При этом также рейтинги просмотров в сети бьют видео обычных фермеров и аграриев.

Напомним, украинцы активно учатся зарабатывать на покупках в интернете – наши соотечественники осваивают кэшбек,

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Блогеры в сети зарабатывают тысячи долларов на необычных звуках". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.