Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Блогеры в сети зарабатывают тысячи долларов на необычных звуках

Сегодня, 17:06

Интернет буквально заполонили ролики нового формата

Блогеры в сети зарабатывают тысячи долларов на необычных звуках Бизнес Интернет буквально заполонили ролики нового формата

Интернет заполонили ролики, авторы которых пытаются впечатлить зрителей не видеосъемкой, а звуковым сопровождением.

Блогеры ищут, где записать на камеру необычные шумы и шуршания. Авторы таких роликов, например, открывают пачки с чипсами, хрустят, вздыхают, шепчут, отдирают скотч от поверхности и даже режут мыло. И все это, оказывается, пользуется огромным спросом.

Такие видео многим кажутся странными, но не удивляют профессора-физиолога Крейга Ричарда из Вирджинии. Он утверждает, что ролики с нехитрыми сюжетами смотрят едва ли не лучше, чем популярные фильмы. Дело в том, что простые действия и тихие монотонные звуки помогают снять стресс.

"Они дают людям ощущение глубокого релакса. Это похоже на лучший в мире массаж. Такие видео очень популярны. У некоторых авторов больше миллиона поклонников!" – отмечает Крейг Ричард.

Читайте также

Мария уже несколько лет снимает видеоролики о том, как прикасается к различным предметам. Ее видео посмотрели уже полмиллиарда раз. Благодаря преданным поклонникам, Мария зарабатывает в интернете минимум три тысячи долларов в месяц. Это больше 80 тысяч гривен. 

Моду на успокаивающие звуки перенял и бизнес. Например, в рекламе пива используют звук шипения напитка. А в Нью-Йорке уже даже открыли специальный оздоровительный центре, где любимые звуки клиентов воспроизводят в реальности. Например, шуршат бумагой или шепчут на ухо. 

При этом также рейтинги просмотров в сети бьют видео обычных фермеров и аграриев.

Напомним, украинцы активно учатся зарабатывать на покупках в интернете – наши соотечественники осваивают кэшбек,

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег звуки, блогеры, заработок, видеоролик, видеоблогер

Вы сейчас просматриваете новость " Блогеры в сети зарабатывают тысячи долларов на необычных звуках". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

YouTube смягчил наказания для блогеров

21 февраля, 05:14

Теперь при нарушении правил блогер будет получать обычное уведомление

В Киеве маленький блогер зарабатывает в месяц до двух тысяч долларов

4 февраля, 16:51

У киевского школьника и его сестры – 240 тысяч подписчиков в Instagram

Instagram начал тестировать новый тип профилей для блогеров

13 декабря 2018, 05:47

Новые аккаунты получат встроенную аналитику по подписчикам — Instagram будет показывать прирост (или отток) аудитории

Блогеры рассказали, что нужно для того, чтобы зарабатывать в соцсетях

12 ноября 2018, 19:21

Доход блогера за месяц может составлять пять-десять тысяч долларов

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Почему Крым сдали: Луценко ответил на этот вопрос

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Вор в законе Гули начал войну в РФ

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать
Загрузка...

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Когда в Украину придет весна: прогноз погоды на грядущий сезон

Вчера, 06:27

Настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

28 февраля, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

28 февраля, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Взорванный в Киеве автомобиль принадлежит Турчинову — СМИ