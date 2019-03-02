Блогеры в сети зарабатывают тысячи долларов на необычных звуках
Интернет буквально заполонили ролики нового формата
Интернет заполонили ролики, авторы которых пытаются впечатлить зрителей не видеосъемкой, а звуковым сопровождением.
Блогеры ищут, где записать на камеру необычные шумы и шуршания. Авторы таких роликов, например, открывают пачки с чипсами, хрустят, вздыхают, шепчут, отдирают скотч от поверхности и даже режут мыло. И все это, оказывается, пользуется огромным спросом.
Такие видео многим кажутся странными, но не удивляют профессора-физиолога Крейга Ричарда из Вирджинии. Он утверждает, что ролики с нехитрыми сюжетами смотрят едва ли не лучше, чем популярные фильмы. Дело в том, что простые действия и тихие монотонные звуки помогают снять стресс.
"Они дают людям ощущение глубокого релакса. Это похоже на лучший в мире массаж. Такие видео очень популярны. У некоторых авторов больше миллиона поклонников!" – отмечает Крейг Ричард.
Мария уже несколько лет снимает видеоролики о том, как прикасается к различным предметам. Ее видео посмотрели уже полмиллиарда раз. Благодаря преданным поклонникам, Мария зарабатывает в интернете минимум три тысячи долларов в месяц. Это больше 80 тысяч гривен.
Моду на успокаивающие звуки перенял и бизнес. Например, в рекламе пива используют звук шипения напитка. А в Нью-Йорке уже даже открыли специальный оздоровительный центре, где любимые звуки клиентов воспроизводят в реальности. Например, шуршат бумагой или шепчут на ухо.
При этом также рейтинги просмотров в сети бьют видео обычных фермеров и аграриев.
Напомним, украинцы активно учатся зарабатывать на покупках в интернете – наши соотечественники осваивают кэшбек,
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