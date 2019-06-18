Boeing не подписал ни одного контракта в первый день "Ле Бурже"

Компания-конкурент за это же время оформила заказы более чем на сотню самолетов

Фото: AFP

Американская компания Boeing, которая выявила новые дефекты в моделях 737NG и 737 MAX, в первый день авиасалона "Ле Бурже" во Франции не объявила ни об одном новом заказе на свои самолеты. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Для сравнения: конкурент Boeing - Airbus - уже сообщил о заказах и опционах на 123 самолета. В частности, компания подписала соглашение с Air Lease Corporation на 11 млрд долларов и 100 самолетов.

При этом глава Boeing Деннис Мюленбург заявил CNBC, что на французком авиашоу компания не ставит себе задачу собрать как можно больше заказов. По его словам, авиасалон даст возможность убедить клиентов и поставщиков в том, что Boeing добивается прогресса в вопросе возвращения лайнеров 737 МАХ в воздух.

Как известно, ранее многие страны мира ввели запреты на полеты Boeing 737 МАХ в своем воздушном пространстве. Такие решения были приняты после крушению этих моделей самолетов в Эфиопии и у берегов Индонезии, где погибли 157 и 189 человек соответственно.

Эксперты полагают, что причиной трагедии стали неисправности программного обеспечения (ПО) тренажеров-симуляторов полета. Это ПО при обучении пилотов воспроизводило некоторые условия полета не так, как это происходит в реальности.

В 2019 году в авиасалоне "Ле Бурже" принимают участие почти полсотни стран мира. Полторы сотни самолетов можно не только увидеть, но и потрогать своими руками. Большинство из них еще и покажут себя в небе. При этом у частники выставки надеются, что в этом году количество контрактов на покупку авиатехники вырастет почти на треть.

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