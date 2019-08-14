Boeing остался без заказов на самолеты 737 MAX

Заказы на злополучную модель не поступают уже пять месяцев

/ Фото: AFP

Поставки самолетов американского концерна Boeing, который выявил новые дефекты в моделях 737 NG и 737 MAX, в январе-июле сократились на 38% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом число самолетов, поставленных в июле, стало минимальным за последние 10 лет.

За семь месяцев текущего года Boeing поставил 258 самолетов по сравнению со 417 самолетами годом ранее, этот показатель стал самым низким за этот период с 2007 года. При этом за июль концерн поставил 19 самолетов, что было минимальным значением за месяц с ноября 2008 года, когда компания поставила четыре самолета, пишет Dow Jones.

Кроме того, июль стал пятым месяцем, за который Boeing не получил ни одного нового заказа на самолеты 737 MAX. Регуляторы в марте временно запретили рейсы этих лайнеров из-за двух авиакатастроф за менее чем шесть месяцев.

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В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Boeing рассчитывал, что полеты 737 MAX возобновятся в четвертом квартале текущего года, однако ряд авиакомпаний и регуляторов сообщили, что на устранение проблем с программным обеспечением лайнеров потребуется больше времени. Теперь западные СМИ отмечают, что полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.

Тем временем европейский концерн Airbus SE поставил 458 самолетов за семь месяцев 2019 года, что может позволить ему обойти американского конкурента по числу поставок самолетов за весь текущий год.

Как известно, ранее многие страны мира ввели запреты на полеты Boeing 737 МАХ в своем воздушном пространстве. Такие решения были приняты после крушению этих моделей самолетов в Эфиопии и у берегов Индонезии, где погибли 157 и 189 человек соответственно.

Эксперты полагают, что причиной трагедии стали неисправности программного обеспечения (ПО) тренажеров-симуляторов полета. Это ПО при обучении пилотов воспроизводило некоторые условия полета не так, как это происходит в реальности.

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