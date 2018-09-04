Boeing разработает новые дроны для армии США

Сегодня, 08:12

Компания победила в тендере на создание беспилотников

Фото: Max Pixel
Фото: Max Pixel

Компания Boeing Inc. и военно-морские силы США приняли решение заключить контракт на разработку дронов для дозаправки топливом самолетов палубной авиации.

Boeing победила в тендере, который предполагает создание четырех дронов, получивших название MQ-25A Stingray, на сумму 805 млн долларов.

Всего ВМС США хотят закупить 76 таких дронов на общую сумму около 13 млрд долларов. Ожидается, что первый полет дрон совершит в 2021 году и будет принят на вооружение тремя годами позднее.

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Другими участниками тендера были Lockheed Martin и General Atomics, Northrop Grumman решила не участвовать.

В настоящее время функцию дозаправки самолетов в воздухе выполняют самолеты F/A-18 Hornet, которые также выпускает Boeing.

При этом за последние 12 месяцев капитализация компании Boeing взлетела на 44%, до более 200 млрд долларов.

Ранее Boeing и авиаконструкторское бюро "Антонов" подписали соглашение о помощи Украине. Так, украинцам будут поставлять детали для сборки восьми самолетов в год. Кроме того, "Антонов" планирует в дальнейшем вместе с Аviall построить складской комплекс, где будут храниться материалы, которые больше невозможно импортировать из России.

Напомним, Tesla Model X отбуксировал пассажирский BoeingМаксимальная масса Boeing 787-9 Dreamliner — 193 тонны, пустой лайнер весит 126 тонн:
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Источник:

Интерфакс-Украина

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