Богатейший человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов

С начала года миллиардер разбогател уже на 74 млрд долларов

Миллиардеры США уже разбогатели за время пандемии коронавируса. Но состояние богатейшего человека мира, директора и основателя компании Amazon Джеффа Безоса, снова выросло. Так, за один день, 21 июля, Безос получил 13 млрд долларов.

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Согласно данным индекса Bloomberg Billionaire, теперь состояние Безоса достигло 189 млрд долларов. Дневной рост на 13 млрд долларов является рекордным для этого индекса, который составляется с 2012 года.

Состояние Безоса резко увеличилось на фоне роста акций Amazon на 7,9%, до 3196,84 доллара за акцию. Рост стал самым крупным для компании с 2018 года. В целом с начала 2020 года акции Amazon выросли на 73%, а состояние Безоса выросло на 74 млрд долларов.

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Как объясняли ранее аналитики, выгоду во время пандемии коронавируса получают владельцы и основатели компаний, деятельность которых напрямую связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете. Спрос на их услуги и товары как раз резко вырос.

Ранее сообщалось, что у дома Джеффа Безоса установили гильотину. Это сделали протестующие против сотрудничества Amazon с органами правопорядка США и "разжигания расистских страхов во имя прибыли":

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