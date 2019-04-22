Богатство Билла Гейтса достигло 100 миллиардов долларов

Основатель Microsoft может вернуться на первое место в рейтинге богатейших людей мира

Билл Гейтс. Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, которого "застукали" в очереди за бургерами, увеличил свой капитал до 100 млрд долларов. Как передает Forbes, эта сумма продолжает увеличиваться.

Гейтс продолжает оставаться вторым среди богатейших людей в мире. Согласно рейтингу миллиардеров от Forbes, Гейтс отстает только от основателя Amazon Джеффа Безоса, капитал которого оценивается в 153,2 млрд долларов.

При этом Безос лишится части состояния: он и его жена Маккензи находятся в процессе завершения развода. Она получит четверть его доли в Amazon, которая оценивается более чем в 35 млрд долларов.

Как известно, Билл Гейтс разбогател с помощью Microsoft, компьютерной компании, которую он основал в 1975 году вместе с Полом Алленом, который умер в октябре 2018 года. Гейтс владеет инвестициями в разных сферах. Например, в 2018 году он заинтересовался фермерством и начал скупать землю. А еще раньше Гейтс вложил 40 млн долларов в создание идеальной коровы.

Напомним, ранее пользователи Twitter оценили поведение Гейтса, и восхитились тем, что он ведет себя как обычный человек:

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