Богдан Терзи, бизнес-эксперт: финансовая дисциплина как залог процветания бизнеса

Опытные бизнесмены понимают, насколько важна финансовая дисциплина при ведении своего дела

Значение финансовой дисциплины нельзя недооценивать, считает Богдан Терзи, бизнес-экспер.

Богдан Терзи, бизнес-эксперт: финансовая дисциплина как залог процветания бизнеса //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2dc/6de/5c42dc6de1d0b.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2dc/6de/5c42dc6de1d0b.jpg 2019-01-19T10:20:00+02:00 Бизнес Опытные бизнесмены понимают, насколько важна финансовая дисциплина при ведении своего дела

Непонаслышке об этом знает и Богдан Терзи — бизнес-эксперт с многолетним опытом, создатель и руководитель международной рекламной компании полного цикла Amillidius. "Управляя крупной компанией, я постоянно анализирую ее финансовое состояние, ведь деньги — основной ресурс для любого бизнеса. А дисциплина в отношении всех финансовых дел должна быть в приоритете у любого бизнесмена", — уверен директор "Амиллидиуса".

Бизнес-эксперт Богдан Терзи рекомендует соблюдать финансовую дисциплину для достижения успеха в бизнесе

Материальное благополучие зависит от финансовой дисциплины и финансовой грамотности, — считает Богдан Терзи

Самой большой ошибкой начинающих предпринимателей является отсутствие финансовой дисциплины. Многие из них считают, что вложенные в бизнес деньги — их собственные. В некоторой степени так и есть, но эти средства находятся в обороте. И если их бессистемно тратить на личные нужды, это отрицательно скажется на бизнесе и даже может привести к полному разорению. Особенно это критично, когда не ведется учет доходов и расходов, нет четко поставленных целей, отмечает Богдан Терзи. Бизнес-эксперт с более чем 10-летним опытом управления рекомендует:

Составьте бизнес-план — это обязательный инструмент для предпринимателя. Не ленитесь, зафиксируйте на бумаге свои цели, сделайте объективные расчеты. Смоделируйте оптимистический и пессимистический варианты развития. Тогда вы будете готовы к любому из них и сможете найти выход из любой ситуации.

Анализируйте доходы и расходы: определите, какие товары или услуги прибыльные, а какие — убыточные. Пересмотрите их перечень. Возможно, стоит от каких-то позиций отказаться, а какие-то добавить.

Оптимизируйте расходы. Они могут зависеть от особенностей вашего бизнеса: отрасли, специфики деятельности и т.п. Не забывайте отслеживать изменения в налоговом законодательстве и пользоваться всеми возможностями, которые оно предоставляет.

Управляйте финансовыми потоками — платежами и поступлениями средств. Планируйте периодичность этих операций и перераспределение денег для обеспечения непрерывной работы предприятия.

"Соблюдение финансовой дисциплины — один из факторов успешного развития бизнеса, — считает Богдан Терзи. — На своем личном опыте, на посту руководителя компании, я убедился в огромном значении правильного распределения денежных средств. Ведь они нужны и на внедрение новых идей, и на зарплату сотрудников, и на налоги, и на расширение компании, и на многие другие расходы". Серьезное отношение к финансовой дисциплине способствует развитию бизнеса.

Богдан Терзи — бизнес-эксперт, который знает, как управлять капиталом

Советы Богдана Терзи — Азбука для бизнесменов

"Финансам необходим постоянный контроль и внимание", — утверждает Богдан Терзи. Бизнес-эксперт, руководитель, в подчинении которого более сотни сотрудников, находит время для того, чтобы делиться своим опытом, о чем свидетельствует его неоднократное участие в аналитических передачах на национальных и региональных телеканалах и радиостанциях, а также многочисленные публикации в деловых изданиях и на ведущих интернет-ресурсах страны. Если вы хотите научиться управлять финансами, планировать свою предпринимательскую деятельность, выгодно инвестировать и приумножать свой доход, зайдите на сайт Богдана Терзи и получите доступ к уникальным авторским курсам, которые помогут развитию вашего бизнеса. Соблюдайте финансовую дисциплину, стремитесь к цели, грамотно управляйте деньгами — и успех вам обеспечен.

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