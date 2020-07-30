Больше не Samsung и не Apple: на мировом рынке смартфонов сменился лидер

Во втором квартале 2020 китайская компания Huawei, с которой недавно сняли санкции США, обошла Samsung по продаже мобильных устройств и вышла на первое место в мире по этому показателю. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками Canalys.

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Так, Huawei продала 55,8 млн мобильных устройств, в то время, как южнокорейская компания Samsung – 53,7 млн. До этого Samsung был лидером продаж.

Аналитики уточнили, что за год продажи Huawei упали на 5%, а Samsung – аж 30%. Южнокорейский производитель пострадал из-за последствий пандемии коронавируса и сбоев в работе на ключевых рынках – в Бразилии, США и Европе.

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В то же время, во втором квартале зарубежные поставки Huawei упали на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но компания увеличила свое доминирование на китайском рынке, который быстрее восстанавливался после COVID-19. Сейчас Huawei продает на родном рынке более 70% своих телефонов.

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"В период беспрецедентного глобального экономического спада и вызовов мы продолжаем расти", – заявил представитель Huawei.

Напомним, что ранее Билл Гейтс признался, почему Microsoft не смогла победить Android.

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