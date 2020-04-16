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Большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводов

16 апреля, 18:47

Анастасия Мазурок

Многие ожидают поддержки от государства

65% украинцев не поддерживают инициативу закрытия крупных предприятий и заводов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Градус".

Подавляющее большинство украинцев, наоборот, ожидают поддержки от государства предприятиям.

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При этом 70% украинцев считают вероятными веерные отключения электроэнергии.

"Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение Gradus (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня".

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Источник: Сегодня

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