Борьба с рейдерством: эксперты рассказали, как решить проблему в Украине

Чтобы противостоять незаконному захвату имущества, нужно работать в разных направлениях

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Президент Владимир Зеленский подписал указ № 542/2019 о мерах по противодействию по рейдерству. Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, документ предлагает внести изменения в программное обеспечение государственных реестров.

О том, как сделать борьбу с незаконным захватом бизнеса более эффективной, сайт "Сегодня" расспросил экспертов.

"Считаю, что инициатива президента, в случаи ее введения, позитивно повлияет на защиту от рейдерства, – говорит адвокат Дмитрий Кострюков. – Государство должно более жестко контролировать госрегистраторов, нотариусов и ввести более тяжелую уголовную ответственность. Хотя на данный момент Минюст контролирует нотариусов и также есть контроль госрегистраторов".

Политолог и экономист Александр Палий добавляет: нужно обратить внимание именно на инициатора преступления.

"Нужно усилить ответственность не исполнителей, а именно заказчиков. Если всерьез преследовать и докапываться к заказчикам, то история [с рейдерством] сойдет на нет", – сказал он.

А экономист Александр Охрименко убежден: победить рейдерство в стране без преобразований судебной власти не удастся.

"Возьмем мировой опыт. Для того, чтобы действительно не было рейдерства, нужно [обеспечить] независимость судей. Под независимостью имеется в виду то, что судья имеет право отменить любой указ президента, арестовать его имущество, иметь право не слушать указаний с Администрации президента. <…> У нас рейдерство из-за чего происходит? Когда с АП, областной администрации судьи рекомендуют, какое решение принять".

Напомним, ранее глава государства на встрече с украинскими стартаперами в Париже заявил, что одна из его главных задач – борьба с коррупцией, решать которую он намерен с помощью инновационных технологий и украинских гениев.

Также Зеленский сделал жесткое заявление по борьбе с рейдерством в сфере регистрации. Президент призвал до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают риски рейдерства:

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