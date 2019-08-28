Борьба за налоги: у Зеленского рассказали, как искоренить злоупотребления с ФЛП

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В команде президента Украины Владимира Зеленского анонсировали решения относительно злоупотреблений физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) в контексте уклонения от налогообложения. Как рассказал Даниил Гетманцев, который возглавит комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, крупный бизнес не сможетуклоняться от уплаты налогов, используя единый налог.

"В отношении среднего и крупного бизнеса есть два негативных момента, которые надо устранить. Первый момент – уклонение от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Речь идет о том, что налоговые резиденты Украины не должны иметь возможность уклоняться или платить здесь налогов меньше, переводя свою прибыль в низконалоговые юрисдикции", – сказал Гетманцев в интервью "Экономической правде".

"Второй негативный момент - исключение использования псевдо-ФЛП, когда большой магазин продает телефон и дает чек от ФЛП. Хотя мы в здравом уме и трезвой памяти понимаем, что за день он делает выручку больше, чем лимит, установленный для ФЛП на год. В ресторанах и гостиницах можно встретить двойные чеки", – рассказал финансист "Слуги народа".

По его словам, это можно предотвратить путем введения электронного чека.

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"Это система учета расчетных операций без установки кассовых аппаратов. Это моя возможность как ФЛП бесплатно скачать программу налоговой и своим смартфоном учитывать любые операции на протяжении дня, выдавая электронный чек потребителю. ФЛП будут учитывать свои операции через систему, которую мы вводим. Мы, к слову, не говорим о том, что она будет вводиться абсолютно по всем видам товаров. Сначала она будет вводиться по товарам, которые наиболее подвержены уклонению. Если ФЛП за год продает товары на 5 млн гривен, пусть продает, но если за день, то это не сможет так работать. Мы сделаем все, чтобы крупный бизнес не смог уклоняться от уплаты налогов с использованием модели единого налога", – объяснил Гетманцев.

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Он добавил, что сейчас уклонение происходит там, где крупный и средний бизнес реализует товары через ФЛП за наличные, чеки не выдаются.

Гетманцев отметил, что систему планируют запустить как можно быстрее: "С 2020 года для отдельных отраслей, но утвердить законодательную базу нужно сразу же".

Новости "Сегодня" ранее писали, что Государственная фискальная служба открыла данные о плательщиках единого налога. Теперь украинцы могут проверить, какой бизнес платит единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом.

Также сообщалось, что Государственная служба Украины по вопросам труда начала штрафовать компании за договоры с физическими лицами, если такие договоры похожи на трудовые.

О том, как президент Владимир Зеленский пригласил инвесторов вкладывать в Украину, смотрите видео:

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