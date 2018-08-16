Бой с "тенью": в Украине разоблачили 9 тысяч нелегальных предпринимателей

В Украине за январь-июль 2018 года разоблачили 8,8 тысячи предпринимателей, которые вели "теневую" деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

"За январь-июль 2018 года к государственной регистрации привлечено 8,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность не официально. В бюджеты дополнительно уплачено 9,3 млн грн налогов и сборов и 10,6 млн грн единого взноса", — отметили в ГФС.

Также с начала 2018 года в результате проверок в 47% случаев обнаружено нарушение норм налогового законодательства. В результате нарушителям доначислено к уплате в бюджеты почти 607 млн грн налога на доходы физических лиц, 167 млн грн единого социального взноса (ЕСВ) и 26 млн грн военного сбора.

Кроме того, налоговые проверки позволили выявить 4,2 тыс. наемных лиц, которые работали без оформления трудовых отношений. За 7 месяцев 2018 года работодатели дополнительно заключили 24,8 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.

Напомним, ранее в Минэкономразвития сообщали, что в Украине снизился уровень теневой экономики. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что детенизация украинской экономики сдерживается низким доверием к институтам власти, сохранением существенных вызовов для финансовой системы страны, а также наличием неподконтрольных территорий из-за военной агрессии России на востоке Украины.

Несмотря на снижение уровня теневой экономики, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег. К такому выводу пришли члены комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в отчете, посвященном Украине.

Как рассказал в начале 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман, детенизация таможни привлекла в экономику страны 70 млрд грн за 2017 год, и в правительстве рассчитывают вывести из "тени" такой же объем средств в 2018 году.